Organizaciones civiles cuestionan relevo en el SIAPA; exigen investigación contra exdirector

Organizaciones civiles en el Área Metropolitana de Guadalajara fijaron postura tras la destitución de Antonio Juárez Trueba al frente del SIAPA y la designación de Ismael Jáuregui Castañeda, señalando que, si bien el relevo responde a la presión social, el proceso debió incluir una consulta técnico-social para garantizar el mejor perfil.

En un posicionamiento público, los colectivos consideraron que la remoción del exdirector, realizada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, es “relevante, aunque tardía”, al derivar del descontento ciudadano por la mala calidad del agua y los riesgos sanitarios en la metrópoli.

“Antonio Juárez Trueba no puede irse impune; debe continuar el proceso de investigación y sanción por los actos de corrupción ocurridos durante su gestión”, señalan.

Respecto al nuevo titular del organismo, expresaron preocupación por su perfil, al señalar falta de experiencia en gestión hidráulica y antecedentes de obras cuestionadas en Zapopan. En ese sentido, plantearon que Jáuregui Castañeda sea sometido a un periodo corto de prueba con resultados medibles.

Las organizaciones también criticaron que el nombramiento se haya realizado de forma inmediata, sin abrir un proceso de consulta que permita avanzar hacia una reingeniería del organismo operador del agua.

En su posicionamiento, las agrupaciones reiteraron la necesidad de una reestructuración profunda del SIAPA, con participación ciudadana y de trabajadores, así como el combate a la corrupción interna.

Además, exigieron acciones urgentes ante la crisis del agua, entre ellas la declaratoria de alerta sanitaria, el suministro inmediato de agua segura en colonias afectadas, la protección de grupos vulnerables y la realización de estudios integrales sobre la calidad del líquido desde su origen hasta su distribución.

Finalmente, demandaron la publicación del proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala–Guadalajara para su revisión técnica, social y ambiental, al tiempo que advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta lograr un modelo de gestión pública y comunitaria del agua.