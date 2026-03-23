Tlajo supervisa fauna tras incendio en La Primavera; prevén instalar puntos de hidratación

El Gobierno de Tlajomulco, a través de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, realizó recorridos de supervisión en el paraje “Los Asadores”, dentro del Bosque de La Primavera, tras el incendio forestal registrado recientemente, con el objetivo de evaluar las condiciones de la fauna en la zona.

Durante la inspección, especialistas constataron afectaciones importantes en la vegetación a nivel de suelo y en arbolado previamente dañado por siniestros anteriores. Sin embargo, informaron que no se han localizado ejemplares lesionados; por el contrario, se detectó la presencia de aves y algunos reptiles que permanecen en el área.

Como parte de las acciones de mitigación, se prevé instalar puntos de hidratación tipo “oasis” para evitar que la fauna silvestre descienda hacia zonas urbanas en busca de agua y alimento.

El director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal, Luis Alberto Cayo Cervantes, hizo un llamado a la población a no ingresar al bosque durante esta etapa.

“Se pide no visitarlo, ya que la fauna va a empezar a moverse nuevamente y es necesario evitarles estrés en su entorno”, señaló.

Incendio en Bosque de la Primavera, supervisan estado de animales silvestres (Cortesía)

Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco informó que el incendio fue controlado en su totalidad antes de la medianoche. Actualmente continúan labores de supervisión y enfriamiento en puntos calientes ubicados en zonas medias, sin riesgo de propagación.

En las acciones participaron 105 brigadistas y se reporta una superficie afectada de aproximadamente 224 hectáreas.

El director de la corporación, Salomón Molina Zamora, exhortó a la ciudadanía a evitar quemas agrícolas o de cualquier tipo, debido a que pueden salirse de control por efecto del viento.

Autoridades reiteraron el llamado a no ingresar al bosque, evitar actividades recreativas como ciclismo o el uso de cuatrimotos, así como no llevar mascotas, con el fin de reducir el estrés en la fauna silvestre.

Además, recordaron que en el municipio están prohibidas las quemas, por lo que pueden ser sancionadas. En caso de detectar fauna silvestre en zonas urbanas o en riesgo, se encuentra disponible el número 33 3138 3098 y el C4 Tlajomulco para su atención por personal especializado.