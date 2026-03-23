Tlaquepaque avanza en regularización de mototaxis con diálogo directo con operadores

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque inició un proceso para ordenar y reconocer el servicio de mototaxis en la localidad, mediante la creación de un padrón que permita identificar las distintas bases y fortalecer su operación dentro del sistema de movilidad.

Como parte de esta estrategia, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó un encuentro con cerca de 400 operadores, con quienes dialogó sobre sus necesidades y condiciones de trabajo. Durante la reunión, también se entregaron chalecos distintivos con el objetivo de brindar identidad al gremio y reforzar la seguridad en los puntos donde operan.

La alcaldesa destacó que, durante años, este tipo de transporte ha sido relegado, pese a que representa una alternativa clave para la movilidad de muchas personas. En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer el papel que desempeñan los mototaxistas al facilitar el traslado cotidiano de la población, especialmente en zonas donde otros servicios son limitados.

Asimismo, reiteró su disposición de mantener el diálogo abierto con el sector para avanzar en mejoras laborales y operativas. Señaló que el trabajo conjunto permitirá atender rezagos y generar condiciones más justas para quienes forman parte de este gremio, al tiempo que se prioriza a los sectores con mayores necesidades.

En el encuentro participaron representantes de diversas bases ubicadas en colonias como San Pedrito, Salvador Portillo López, Las Huertas, Canal 58, San Martín de las Flores, Las Liebres, Fraccionamiento Revolución, El Zalate, Balcones de Santa María y Tamiahua, entre otras. Con estas acciones, el gobierno municipal busca integrar de manera más ordenada a los mototaxis dentro de la dinámica urbana y reconocer su impacto en la movilidad local.