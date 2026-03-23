Tlaquepaque busca regular y reconocer a operadores de mototaxis

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque informó que trabaja en la identificación de bases de mototaxis y la creación de un padrón de registro, con el objetivo de ordenar este servicio de transporte y reconocer su aportación a la movilidad en el municipio.

En este contexto, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, sostuvo una reunión con alrededor de 400 operadores, a quienes escuchó para conocer sus necesidades y planteamientos.

Durante el encuentro, la alcaldesa encabezó la entrega de chalecos a los conductores, con la finalidad de brindarles identidad y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en las bases ya identificadas.

“Hay que acompañar, reconocer y valorar a este gran gremio por el esfuerzo que realizan todos los días al acercar a las personas a sus destinos. No permitiremos que sean ignorados ni menospreciados”, expresó.

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener espacios de diálogo con las y los operadores para avanzar en mejores condiciones laborales, bajo un enfoque de reconocimiento e inclusión.

“Tenemos muchos retos por enfrentar; por eso, junto con ustedes, vamos a construir pensando en quienes menos oportunidades tienen”, señaló.

En la reunión participaron representantes de bases ubicadas en colonias como San Pedrito, Salvador Portillo López, Las Huertas, Canal 58, San Martín de las Flores, Las Liebres, Fraccionamiento Revolución, El Zalate, Balcones de Santa María y Tamiahua.

El Gobierno municipal destacó que este proceso busca consolidar un servicio más ordenado, seguro y reconocido dentro del sistema de movilidad local.