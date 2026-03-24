Buscan que opere un servicio de transporte nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana

Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas, presentaron la iniciativa en el Congreso local.

En el Área Metropolitana de Guadalajara funcionó un servicio de transporte urbano nocturno entre 2011 y 2013. Sin embargo, se canceló porque a los transportistas no les era rentable.

Incluso, quien lo puso en marcha fue el hoy secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, quien en ese tiempo también estuvo al frente de la misma Secretaría de Transporte (Setran), que antes se llamó Secretaría de Movilidad.

Ahora las diputadas Candelaria Ochoa, de Morena y Tonantzin Cárdenas, de Futuro, presentaron una iniciativa para que el Gobierno de Jalisco -con su empresa Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur)- pueda habilitar ese servicio o convocar a las empresas particulares de transporte urbano para que lo brinden.

La idea es que el servicio opere de 10 de la noche a las 6 de la mañana y sería de utilidad, sobre todo para quienes trabajan en el sector restaurantero y quienes acuden a reuniones sociales por las noches, dijo la legisladora Candelaria Ochoa.

“Lo que les queremos decir es que sí hay en la Ley de Movilidad la obligación para contar con un transporte nocturno, que se le ha denominado ‘El Buho’. No solamente se trata de quedar al margen de una iniciativa en ese sentido que simplemente lo borraron del mapa y dijeron simplemente ‘adiós’ sino que están obligados a ofrecer este servicio”, dijo.

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco ya incluye la modalidad nocturna. Sin embargo, no se aplica.

La reforma que proponen las legisladoras es que sea un servicio que obligue al estado a otorgarlo, precisó la diputada Tonantzin Cárdenas.

“Porque creo que esa es la base mas importante de esta iniciativa. Necesitamos que el estado intervenga para garantizar derechos, cuidarnos a todas y a todos. Había quedado en la ley de una manera muy ambigua, pero ya nos cayeron los boots de Movimiento Ciudadano. Esta política ya se había hecho y fracasó y fracasó porque el modelo de rentabilidad no es conveniente para los concesionarios cuando no abarrotan un camión”, dijo.

El servicio de transporte conocido como “Buho Nocturno” dio servicio por espacio de dos años con un horario de 11 de la noche a las 5 de la mañana.

Comenzó con diez rutas. Las más usadas fueron las que salían del centro de Guadalajara a Santa Fe, en Tlajomulco y del centro histórico a Tonalá. También hubo otra ruta del centro a Tesistán, al norte de Zapopan.

Las rutas fueron cerrando poco a poco hasta que el servicio se suspendió, ante la baja de usuarios. La proyección esperaba 30 mil usuarios a la semana, sin embargo, cuando se suspendió los viajes eran de cinco mil a la semana, en promedio.

En ese tiempo, entre 2011 y 2013 la tarifa de transporte regular era de seis pesos y el servicio nocturno costaba 10 pesos.

La legisladora Candelaria Ochoa explicó que las policías municipales y los ayuntamientos estarían obligados a dar seguridad y habilitar paraderos con iluminación.

Las probables rutas en este momento tendrían que ser diseñadas por la Setran, para que sean las que tengan el mayor número de usuarios, dijo la diputada Tonantzin Cárdenas.