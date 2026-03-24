Familiares de desaparecidos tendrán atención prioritaria en Seguro Médico de Jalisco

Reunión del gobernador y funcionarios de Jalisco con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas

En la reunión mensual con colectivos de búsqueda y con buscadores independientes, el gobernador Pablo Lemus les informó que el Seguro Médico al Estilo Jalisco brindará atención prioritaria a familiares de personas desaparecidas y les presentó avances de la construcción del Escudo C5 en Guadalajara, así como de la instalación de arcos carreteros detectores de placas vehiculares en la Zona Metropolitana de la capital tapatía, Puerto Vallarta y límites territoriales, además del reforzamiento de vigilancia en la Nueva Central de Autobuses.

El Gobierno de Jalisco dio a conocer que en el encuentro con el mandatario estuvieron 24 integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y 15 buscadores independientes del Área Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado, quienes reconocieron los avances logrados en la presente administración, pero externaron diversas inquietudes.

Según se informó, la señora María Guadalupe Aguilar Jauregui, representante del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), expresó que hay avances importantes en la agenda contra la desaparición en el estado, pues hoy se les brindan atención, cercanía y respeto a colectivos y buscadores.

“Hace 15 años, cuando mi hijo desapareció, no había nada. Y estoy muy contenta de ver que se está haciendo lo que tanto suplicamos al principio, las que empezamos. que trabajasen de la mano. Están trabajando de la mano la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y todas las instancias que se han logrado en todo este tiempo y esto nos está dando resultados”, señaló la madre buscadora.

Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de gabinete, destacó que los colectivos de búsqueda del estado pusieron el ejemplo a nivel nacional, al impulsar la creación de una ley vanguardista en la materia.

“Queremos cuidarlas a ustedes, cuidarlos a ustedes. Gracias (a su ) esfuerzo, ya tenemos en Jalisco una ley hecha, trabajada por ustedes. Ahora hay que apegarnos a esa misma ley que ustedes desarrollaron, que se votó en el Congreso y se publicó”, expuso.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, indicó que se trabaja permanentemente para que familiares de personas desaparecidas sean atendidos en los servicios de salud que presta el estado, tanto consulta externa como especialidad.

“Esto incluye 578 centros de salud en la geografía del estado de Jalisco, 49 hospitales, 36 son unidades especializadas, 157 unidades móviles y 758 ambulancias, con una coordinación desde la Secretaría de Salud que incluye además algunos institutos que son de suma importancia para el caso de familiares de personas desaparecidas, como es el Instituto de Salud Mental”, detalló.

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, aseguró que gracias a los protocolos de rápida actuación en Jalisco, en los dos últimos meses fueron localizadas con vida 251 personas.

“A través de estos cruces masivos de investigación, más la búsqueda en campo, les quiero compartir que solamente en febrero y marzo hemos localizado bajo este esquema de reacción inmediata 251 personas. en las primeras horas de desaparición, por las cuales no fue necesario levantar una carpeta porque su localización fue inmediata. Entonces, seguiremos muy comprometidos en no soltar esta forma de trabajo porque son 251 familias que les dimos una respuesta”, manifestó la funcionaria.

En la reunión también participaron Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco; Edna Montoya, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas; Alejandro Axel Rivera, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Juan Carlos Contreras, director del Escudo Urbano C5, y Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, entre otros funcionarios.

EN LA ÚLTIMA SEMANA LOCALIZAN A 39 DESAPARECIDOS; 4 SIN VIDA

La Fiscalía de Jalisco difundió que en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de marzo de este año, se logró la localización de 39 personas reportadas como desaparecidas.

“De este total, 18 casos contaban con una carpeta de investigación previa. Como resultado de estas acciones de búsqueda, 14 personas fueron localizadas con vida, mientras que cuatro fueron encontradas sin vida”, señaló la dependencia estatal.

Agregó que 21 personas fueron localizadas tras reportes de búsqueda inmediata a través del protocolo alerta AMBER, que es considerada una herramienta fundamental para la pronta difusión y localización. “Estos resultados reflejan la importancia de la denuncia oportuna y la respuesta inmediata de las autoridades”, enfatizó la Fiscalía.

Añadió que en la semana de referencia, se registraron 24 denuncias por desaparición, las cuales fueron atendidas de manera inmediata, con los protocolos de búsqueda desde el primer momento, con el objetivo de maximizar las posibilidades de localización.