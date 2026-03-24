Guadalajara se consolida como capital gastronómica: será sede de la ceremonia de la Guía Michelin en México

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, autoridades federales y estatales encabezadas por Michelle Fridman, secretaria de turismo de Jalisco, anunciaron que Guadalajara será la sede de la ceremonia de la Guía Michelin en México, un evento de alto prestigio que reconoce a los mejores restaurantes del país y que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo.

Rueda de prensa | Guía Michelin (Samantha Lamas)

El anuncio marca un paso significativo para Jalisco, que se posiciona como uno de los destinos gastronómicos más relevantes del país y del continente. La designación como “host city” no solo representa un reconocimiento a la calidad culinaria de la entidad, sino que también impulsa su proyección internacional en un momento estratégico, en el que México se prepara para recibir eventos de talla global como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su intervención, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, subrayó que la llegada de la Guía Michelin trasciende el ámbito gastronómico, al generar beneficios tangibles en distintos sectores económicos. Destacó que este tipo de reconocimientos fortalecen toda la cadena de valor, desde productores y proveedores hasta chefs, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.

En ese sentido, enfatizó que la gastronomía mexicana atraviesa un momento clave, impulsado por la convergencia de talento, inversión y promoción internacional. “Hoy la gastronomía mexicana no sólo vive un buen momento, vive un momento estratégico en el que convergen talento, inversión, promoción internacional y grandes plataformas globales”, expresó, al referirse a la cocina como uno de los activos más poderosos para atraer visitantes, generar derrama económica y fortalecer el orgullo nacional.

La funcionaria también hizo hincapié en que Jalisco cuenta con las condiciones ideales para albergar un evento de esta magnitud. Infraestructura de primer nivel, conectividad aérea destacada, una de las mayores ofertas hoteleras del país y más de 46 mil establecimientos gastronómicos respaldan su elección como sede. A ello se suma la diversidad del estado, que integra destinos de playa como Puerto Vallarta, zonas montañosas, pueblos mágicos y una vibrante vida urbana.

Rueda de prensa | Guía Michelin (Samantha Lamas)

Asimismo, destacó que la identidad cultural de México —reflejada en elementos como el tequila, el mariachi y la cocina tradicional— representa una ventaja competitiva única frente a otros destinos del mundo. “Eso no se puede comprar, es parte de nuestra historia y de lo que somos como país”, señaló.

El evento se enmarca dentro de una estrategia más amplia para posicionar a Jalisco como epicentro de grandes encuentros internacionales. Tan solo este año, el estado albergará más de un centenar de eventos globales en distintos sectores, lo que ha llevado a denominar este periodo como “el año de los mundiales”, en referencia a la diversidad de competencias y encuentros de carácter internacional que tendrán lugar en la entidad.

En cuanto al proceso de selección de los restaurantes que formarán parte de la Guía Michelin, se explicó que se trata de un mecanismo riguroso y confidencial, que puede extenderse por aproximadamente un año. Inspectores especializados evalúan de manera anónima la calidad, técnica, creatividad y consistencia de los establecimientos, garantizando así la credibilidad del reconocimiento.

Representantes del sector destacaron que la incorporación de nuevos destinos mexicanos a la guía ha demostrado tener un impacto significativo en otros estados, donde el turismo gastronómico ha crecido de manera exponencial, atrayendo visitantes que viajan específicamente para conocer y degustar la oferta culinaria recomendada.

Este fenómeno genera beneficios que van más allá de los restaurantes, al activar una amplia red económica que incluye hoteles, transporte, productores locales, pescadores, agricultores y artesanos. De esta manera, la gastronomía se consolida como un motor transversal de desarrollo.

Además, se informó que la evaluación para esta edición abarca todo el estado de Jalisco, aunque los resultados se mantendrán en secreto hasta el día de la ceremonia. Será entonces cuando se revelen los restaurantes seleccionados y reconocidos, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en otros destinos del estado.

Finalmente, autoridades coincidieron en que la realización de esta ceremonia en Guadalajara representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la riqueza, diversidad e innovación de la gastronomía mexicana, consolidando al país como uno de los referentes culinarios más importantes a nivel global.

Con la mirada puesta en el 20 de mayo, Jalisco se alista para recibir a chefs, críticos, medios especializados y figuras clave de la industria, en un evento que promete marcar un antes y un después en la proyección internacional de la cocina mexicana.