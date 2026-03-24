Inicia COBUPEJ búsquedas sistemáticas sustentadas en análisis científico y tecnológico

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La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) puso en marcha una nueva etapa en las acciones de localización de personas, al realizar el primer despliegue de búsqueda sin la existencia de reportes previos, denuncias anónimas o solicitudes específicas de familiares o colectivos.

Este avance forma parte del proyecto “Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, que incorpora metodologías científicas y tecnológicas para definir rutas de intervención más precisas y autónomas.

A través del análisis de datos, señales del entorno y evidencia científica —incluyendo índices de nitrógeno, percepción remota, visibilidad, distancia de caminos y ríos, así como inteligencia artificial— se identifican zonas con mayores probabilidades de localizar sitios de inhumaciones clandestinas.

Como parte del proyecto, se han desarrollado espacios de estudio con más de 80 fosas simuladas en distintas condiciones de suelo, clima y profundidad. Estos escenarios de experimentación forense han permitido validar indicadores, confirmar patrones y reducir márgenes de error en las intervenciones.

Con esta nueva fase operativa, COBUPEJ consolida un modelo de búsqueda basado en evidencia científica, que transforma la manera de intervenir el territorio y contribuye a disminuir los riesgos que enfrentan las familias durante sus procesos de búsqueda.

Además, este enfoque abre la posibilidad de generar un conocimiento acumulativo que podrá ser compartido con otras instituciones y colectivos, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y el aprendizaje colectivo en torno a la búsqueda de personas desaparecidas.

La Comisión refrenda así su compromiso de implementar acciones sustentadas en ciencia y tecnología, convencida de que cada avance técnico representa una posibilidad real de encontrar a quienes aún faltan.