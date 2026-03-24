Magistrados liberan a una persona señalada por la desaparición de Ronaldo González

Ficha de búsqueda de Ronaldo González, difundida por el colectivo Luz de Esperanza.

Ronaldo González Alduñez es uno de los más de 16 mil desaparecidos registrados en el estado de Jalisco. Desapareció en junio de 2022 y, hasta la fecha, sus padres y hermana, integrantes del colectivo Luz de Esperanza, no han cesado en su búsqueda.

El 13 de marzo pasado, los magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) revocaron, por mayoría de votos, la vinculación a proceso de uno de los posibles partícipes en la desaparición de Ronaldo.

Los magistrados de la Segunda Sala del STJE son Antonio Flores Allende y Armando Ramírez Rizo.

El colectivo Luz de Esperanza no mencionó el nombre de quien señalan que participó en su desaparición, por respeto a sus datos personales.

La razón principal de la revocación fue la falta de datos de prueba suficientes para establecer la probable participación del imputado, quien era amigo de Ronaldo. Entre las pruebas recabadas por la Fiscalía se encuentra un oficio firmado por el titular de la Coordinación de Inteligencia y Gestión de la Información de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, que remite un análisis de cruce de información de ubicaciones de los dispositivos móviles de Ronaldo y el imputado, las cuales convergen en dos colonias del municipio de Tonalá, Jalisco, en horas clave posteriores a la desaparición.

No obstante, los magistrados concluyeron que el oficio y el cruce de ubicaciones no constituyen indicios suficientes para corroborar la participación del imputado en la desaparición.

Argumentaron que, según la sábana de llamadas telefónicas, una de las ubicaciones coincide con la colonia donde reside el imputado, lo que hace obvia su presencia en esa zona y alrededores.

Ronaldo tenía 24 años cuando desapareció. La última vez fue visto en la colonia Residencial Camichines, II en Tonalá, donde vivía. El joven vendía nieve de garrafa y era pintor de fachadas e impermeabilización.

Su familia lo busca todo el tiempo. Han hecho manifestaciones en Casa Jalisco y en la Fiscalía de Desaparecidos, así como en las oficinas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Han hecho bloqueos en diversas avenidas. Los familiares se quejan de que no ha habido una línea de investigación clara, por eso se manifiestan.

Los magistrados del STJE ordenaron revocar el auto de vinculación a proceso y disponer la inmediata libertad del imputado, quien se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El colectivo compartió la indignación de la familia González Alduñez, pues no se trata de un caso aislado. Las víctimas han reportado constantemente numerosos casos en los que, al momento de vincular a proceso o emitir sentencia, se absuelve a los presuntos responsables por “falta de elementos”.

Luz de Esperanza señaló que el fallo sobre el caso de Ronaldo fue impugnado ante una Juzgado Federal para que resuelva las violaciones a derechos humanos cometidas en esta causa penal y que se haga justicia para Ronaldo y su familia que lo busca.

La hermana de Ronaldo, Fabiola González compuso un corrido a su hermano para lograr hacer más visible el caso al que tituló “Mi querido hermano”. Así comienza la letra: “Con la voz de su hermana que llora y que busca/ les canto este corrido/ a mi hermano querido/ que en Tonalá fue llevado/un día que nunca olvidaremos”.