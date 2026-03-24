Renuevan vialidad y acceso en Rancho Alegre con inversión superior a 23 millones de pesos

El Gobierno de Tlajomulco informó la renovación de la calle Hacienda San Diego y la modernización del acceso principal en el fraccionamiento Rancho Alegre, como parte de una intervención integral orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que estas obras forman parte de una estrategia de inversión con enfoque social para atender zonas que históricamente habían quedado rezagadas.

“Estamos teniendo un plan de presupuesto con sentido social… hoy esta zona de la carretera a Chapala está recibiendo inversión como nunca antes”, señaló.

En la calle Hacienda San Diego se destinaron 6.9 millones de pesos para la intervención de más de mil 600 metros cuadrados de empedrado, la construcción de banquetas y la renovación de redes sanitarias y de agua potable, además de la incorporación de elementos de seguridad vial.

Por otra parte, en la transformación del ingreso principal y la plazoleta de Rancho Alegre se invirtieron 16.9 millones de pesos, con trabajos que incluyeron la rehabilitación de más de 8 mil metros cuadrados, la construcción de banquetas accesibles, señalamiento vial e instalación de alumbrado público.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que la intervención también busca mejorar el entorno ambiental, al incorporar materiales que favorecen la recarga de mantos acuíferos y reducen la temperatura en la zona.

Agregó que estas acciones responden al crecimiento de las comunidades y a la necesidad de contar con infraestructura funcional y segura.

Vecinas y vecinos participaron en el corte de listón, en un acto con el que se formalizó la entrega de estas obras, que buscan fortalecer la movilidad, la seguridad y el sentido de pertenencia en la comunidad.