Abren tienda comunitaria en Tateposco para apoyar economía familiar

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque inauguró una tienda comunitaria en la delegación de Tateposco para el apoyo de la economía de las familias, en coordinación con el Banco de Alimentos Guadalajara y el Banco de Ropa y Enseres Domésticos (BRED).

Durante el acto, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura destacó que este tipo de espacios fortalecen el tejido social al brindar respaldo a quienes enfrentan dificultades económicas.

La tienda funcionará como un bazar social, donde las personas podrán adquirir alimentos, ropa, enseres domésticos y electrodomésticos a precios accesibles mediante cuotas de recuperación, explicó José Luis González Íñigo.

El nuevo punto de apoyo se ubica en el Centro de Desarrollo Comunitario de Tateposco y ofrecerá atención de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

Con esta apertura, suman ya dos tiendas del Banco de Alimentos en el municipio, ampliando la red de apoyo social para las familias de Tlaquepaque.