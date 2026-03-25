Bajo sospecha

Salvador Cosío Gaona

En la política latinoamericana hay momentos en los que la realidad rebasa cualquier cálculo y se instala, incómoda, en el terreno de lo inquietante. La revelación de que el presidente colombiano Gustavo Petro habría sido catalogado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos no es un asunto menor ni anecdótico. Es, por el contrario, un episodio que sacude la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y, sobre todo, pone en entredicho la estabilidad política de una nación que durante décadas ha pagado un alto costo en la lucha contra el narcotráfico.

La sola idea de que un jefe de Estado en funciones esté bajo la lupa de fiscales federales en Nueva York por presuntos vínculos con estructuras criminales coloca a Colombia en una zona de riesgo institucional. No se trata únicamente de una investigación más ni de un roce diplomático. Lo que está en juego es la credibilidad del poder político frente a su sociedad y frente al mundo.

Colombia conoce bien el peso de estas sospechas. No es la primera vez que la sombra del narcotráfico se proyecta sobre sus élites. La historia reciente está marcada por episodios en los que campañas, gobiernos y estructuras de poder han sido contaminadas por dineros ilícitos. Por eso, lo que hoy ocurre no puede leerse como un hecho aislado, sino como parte de una narrativa persistente en la que la frontera entre lo legal y lo criminal se vuelve peligrosamente difusa.

Sin embargo, el caso actual tiene un ingrediente particularmente delicado: el simbolismo. Petro no es cualquier presidente. Es el primer mandatario de izquierda en la historia contemporánea de Colombia, un político que construyó su trayectoria denunciando los vínculos entre el poder y las mafias. Que ahora su nombre aparezca en investigaciones de esta naturaleza no solo genera dudas, sino que alimenta un discurso de desconfianza que puede resultar profundamente corrosivo.

Desde Washington, la señal es contundente. La actuación de la DEA y de fiscales federales no suele responder a impulsos menores. Aunque siempre existe la tentación de interpretar estas decisiones bajo el prisma de la geopolítica, lo cierto es que los mecanismos de investigación en Estados Unidos suelen ser rigurosos cuando se trata de delitos relacionados con el narcotráfico. El hecho de que el caso esté en manos de fiscales en Nueva York añade un nivel de seriedad que no puede ignorarse.

Pero también es indispensable subrayarlo: una investigación no equivale a una condena. En medio del ruido mediático y la especulación política, conviene no perder de vista el principio básico de presunción de inocencia. Convertir un señalamiento en sentencia sería tan irresponsable como desestimar las implicaciones de lo que está ocurriendo.

El problema es que en política las percepciones pesan tanto como los hechos. Y hoy, la percepción que comienza a instalarse es la de un presidente bajo sospecha, en un contexto internacional cada vez más complejo. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente estratégica, especialmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Este episodio amenaza con erosionar esa relación y abrir un frente de tensión con posibles consecuencias económicas, políticas y diplomáticas.

Para Petro, el desafío es mayúsculo. No basta con desmentir o minimizar la información. Se requiere una respuesta clara, firme y transparente. La ciudadanía colombiana no solo merece explicaciones, sino certezas. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones ha sido una constante, cualquier señal de opacidad puede convertirse en detonante de una crisis mayor.

El contexto interno tampoco ayuda. Colombia atraviesa un momento de polarización en el que cualquier escándalo se amplifica y se convierte en arma política. Sus opositores no tardarán en capitalizar la situación, mientras sus aliados buscarán contener el impacto. En medio de ese choque de narrativas, el riesgo es que la verdad quede atrapada entre intereses contrapuestos.

Existe además una dimensión regional que no debe perderse de vista. América Latina observa con atención. La figura de Petro ha sido relevante en el tablero político continental, no solo por su perfil ideológico, sino por su postura en temas como la transición energética, la desigualdad y la política antidrogas. Si su credibilidad se debilita, el impacto trasciende las fronteras colombianas.

Y es que el fondo del problema sigue siendo el mismo que ha marcado la historia reciente de la región: el narcotráfico. A pesar de décadas de estrategias, acuerdos y enormes recursos invertidos, el fenómeno persiste y se transforma. En ese contexto, cualquier señal de infiltración en las más altas esferas del poder resulta especialmente grave.

Lo ocurrido también obliga a revisar la relación entre América Latina y Estados Unidos. La cooperación en materia de seguridad ha estado marcada por tensiones, sospechas e incluso episodios polémicos. Que una agencia estadounidense tenga en la mira a un presidente en funciones reaviva debates sobre soberanía, injerencia y equilibrio de poder.

Más allá de las interpretaciones ideológicas, hay una realidad difícil de ignorar: el narcotráfico es un fenómeno transnacional que exige respuestas coordinadas. Y en esa coordinación, la confianza es un elemento esencial. Si esta se erosiona, las consecuencias pueden ser profundas.

La pregunta inevitable es hacia dónde se dirige esta historia. ¿Se trata de una investigación que terminará diluyéndose, alimentando teorías de conspiración y reforzando discursos de persecución política? ¿O estamos ante el inicio de un proceso que podría escalar y tener implicaciones mayores para el gobierno colombiano?

No hay respuestas definitivas por ahora. Lo que sí es claro es que el manejo de esta situación será determinante. Petro enfrenta no solo una prueba política, sino una prueba de liderazgo. Su respuesta marcará no solo el rumbo de su gobierno, sino la forma en que será recordado.

En tiempos donde la verdad suele diluirse entre intereses y discursos, la transparencia deja de ser una opción para convertirse en una obligación. Colombia ha demostrado resiliencia frente a crisis profundas, pero cada una deja huellas. La incógnita es si esta será una más o si marcará un punto de quiebre.

Por ahora, la sombra permanece. Y mientras no se disipe, seguirá generando incertidumbre. Porque en política, como en la vida, hay sospechas que no necesitan probarse para causar daño; basta con que existan para alterar el curso de los acontecimientos.