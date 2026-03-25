COBUPEJ se suma a operativo de búsqueda en Lagos de Moreno

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) participa en un operativo de intervención en Lagos de Moreno, como parte de las acciones para localizar a cinco personas reportadas como desaparecidas desde el 11 de agosto de 2023.

El despliegue es encabezado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). A estas labores también se suma el colectivo Armadillos Rastreadores Lagos de Moreno–Por Amor a las Familias, que participa activamente en la búsqueda.

Durante la jornada, las autoridades realizan trabajos de prospección y reconocimiento en un terreno previamente identificado, con base en el análisis de información que podría aportar indicios relevantes para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

De manera paralela, la COBUPEJ brinda acompañamiento integral a las familias, garantizando su participación en el proceso bajo un enfoque de derechos humanos y atención digna.