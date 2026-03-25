Entregan tarjetas Voluntades en Tesistán para facilitar acceso a servicios

El Gobierno de Zapopan, a través del Sistema DIF municipal, entregó 300 tarjetas del programa Voluntades en el Parque de la Mujer, ubicado en la colonia Parques de Tesistán, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante el evento, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que esta iniciativa forma parte de una política social enfocada en atender a quienes más lo necesitan mediante acciones concretas. “Esta es una tarjeta, pero refleja mucho más: el compromiso que tenemos con las zapopanas y zapopanos. Nosotros no hacemos promesas, hacemos compromisos”, afirmó.

El alcalde subrayó que el programa también es resultado de la colaboración entre gobierno, ciudadanía e iniciativa privada, lo que ha permitido impulsar acciones de alto impacto en el municipio.

Por su parte, el director de Servicios del DIF Zapopan, Guillermo Loza Garcilita, explicó que la tarjeta Voluntades funciona como un instrumento de descuento, permitiendo a las personas acceder a servicios de calidad a menor costo, especialmente en áreas como salud.

“Es una herramienta para que los beneficiarios puedan acudir a clínicas, laboratorios y otros establecimientos con precios preferenciales, pero con la posibilidad de exigir un servicio como cualquier cliente”, detalló.

En tanto, la presidenta del Voluntariado del DIF Zapopan, Martha Moragrega Lázaro, destacó que el programa forma parte de una estrategia integral enfocada en el bienestar de las familias, particularmente en la reducción de gastos médicos.

Durante la jornada también se reconoció la participación de empresas aliadas, que se han sumado al proyecto para ofrecer descuentos en servicios médicos, clínicas de rehabilitación, laboratorios y otras especialidades.

La lideresa vecinal de Parques de Tesistán, Marta Gómez Gómez, resaltó el impacto positivo de este tipo de programas en la comunidad, así como la recuperación de espacios públicos que fortalecen la convivencia familiar.

En esta entrega se distribuyeron 300 tarjetas, con una meta total de 700 apoyos, lo que permitirá a más familias acceder a servicios a menor costo y mejorar sus condiciones de vida.