Estudiantes y maestros tendrán descuento en ómnibus de pasajeros y ferrocarriles por lapso vacacional

SICT informó del descuento a estudiantes y docentes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que con motivo del periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, estarán vigentes descuentos en el autotransporte federal y ferroviario para estudiantes y maestros.

“Los estudiantes obtendrán una reducción del 50 por ciento en el costo del pasaje, mientras que los docentes recibirán un descuento del 25 por ciento”, señaló la dependencia del Gobierno de la República.

La medida estará vigente del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, “conforme a las vacaciones establecidas en el calendario escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.

Para tener el beneficio, las personas usuarias deben presentar la credencial vigente que los acredite como estudiantes o docentes.

SICT informa de descuento para docentes y alumnos

Los alumnos de Educación Media Superior y Superior también tendrán el descuento del 50 por ciento en el servicio de autotransporte federal de pasajeros durante el periodo vacacional aprobado por cada institución educativa para el mismo ciclo lectivo.

“El descuento aplica únicamente para personas pertenecientes a instituciones educativas integradas al sistema de la SEP, así como universidades e institutos de todo el país, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y escuelas incorporadas.