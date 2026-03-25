Jalisco suspenderá clases presenciales por partidos del Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos los días 11 y 18 de junio de 2026, con motivo de los partidos del Mundial de la FIFA que se celebrarán en Estadio Guadalajara.

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La medida aplicará para escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta universidades en todo el estado, con el objetivo de disminuir la carga vehicular y facilitar la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los encuentros.

De acuerdo con lo informado, el jueves 11 de junio corresponde al primer partido programado en la sede tapatía, mientras que el 18 de junio se disputará el juego de la Selección Mexicana, lo que anticipa una mayor afluencia de personas y complicaciones viales en la zona.

El mandatario estatal explicó que la decisión busca prevenir congestionamientos, especialmente en las principales avenidas cercanas al estadio, así como reducir el impacto en traslados tanto de asistentes como de la población en general.

En contraste, los partidos previstos para el 23 y 26 de junio no implicarán suspensión de actividades escolares, ya que coinciden con el periodo vacacional, por lo que no habrá clases programadas.

Además, el Gobierno estatal analiza otras medidas complementarias para mitigar afectaciones en la movilidad, como posibles ajustes en actividades laborales y comerciales en las inmediaciones del recinto deportivo durante los días de partido.

Con esta estrategia, las autoridades buscan garantizar una mejor organización urbana ante la realización de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.