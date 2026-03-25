Proponen ampliar puntos de acopio de pilas en Zapopan

El regidor del PRI, Oscar Eduardo Santos Rizo, presentó un punto de acuerdo ante el Ayuntamiento de Zapopan para exhortar a la Dirección de Medio Ambiente a ampliar la instalación de puntos de acopio de pilas, baterías y otros residuos de manejo especial en zonas estratégicas del municipio.

La iniciativa también contempla el desarrollo de una campaña de concientización para informar a la ciudadanía sobre la ubicación de estos centros y la importancia de disponer adecuadamente este tipo de desechos.

El edil argumentó que la propuesta responde a la creciente preocupación por el impacto ambiental que generan estos residuos, debido a que contienen metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, altamente tóxicos para el entorno y la salud humana.

Óscar Santos, regidor PRI en Zapopan (Cortesía)

De acuerdo con datos expuestos, una pila común puede contaminar hasta 3 mil litros de agua; una alcalina hasta 175 mil litros y una de botón hasta 600 mil litros, lo que representa un riesgo significativo para suelos, cuerpos de agua y ecosistemas.

Además del daño ambiental, la exposición a estos materiales puede provocar afectaciones a la salud, que van desde irritaciones en la piel hasta problemas renales, enfermedades crónicas e incluso cáncer, dependiendo del nivel de contacto.

El reglamento municipal ya establece la obligación de los ciudadanos de llevar estos residuos a centros autorizados, así como la responsabilidad del gobierno local de instalarlos y promover su uso.

Con esta propuesta, el regidor busca fortalecer la gestión de residuos peligrosos en Zapopan, tomando como referencia modelos internacionales implementados en países como Suecia, Dinamarca y China.