Guadalajara

El regidor priista plantea instalar más centros de recolección y lanzar una campaña de concientización ante los riesgos ambientales y a la salud.

Proponen ampliar puntos de acopio de pilas en Zapopan

Por Ricardo Gómez

El regidor del PRI, Oscar Eduardo Santos Rizo, presentó un punto de acuerdo ante el Ayuntamiento de Zapopan para exhortar a la Dirección de Medio Ambiente a ampliar la instalación de puntos de acopio de pilas, baterías y otros residuos de manejo especial en zonas estratégicas del municipio.

La iniciativa también contempla el desarrollo de una campaña de concientización para informar a la ciudadanía sobre la ubicación de estos centros y la importancia de disponer adecuadamente este tipo de desechos.

El edil argumentó que la propuesta responde a la creciente preocupación por el impacto ambiental que generan estos residuos, debido a que contienen metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, altamente tóxicos para el entorno y la salud humana.

Óscar Santos, regidor PRI en Zapopan (Cortesía)

De acuerdo con datos expuestos, una pila común puede contaminar hasta 3 mil litros de agua; una alcalina hasta 175 mil litros y una de botón hasta 600 mil litros, lo que representa un riesgo significativo para suelos, cuerpos de agua y ecosistemas.

Además del daño ambiental, la exposición a estos materiales puede provocar afectaciones a la salud, que van desde irritaciones en la piel hasta problemas renales, enfermedades crónicas e incluso cáncer, dependiendo del nivel de contacto.

El reglamento municipal ya establece la obligación de los ciudadanos de llevar estos residuos a centros autorizados, así como la responsabilidad del gobierno local de instalarlos y promover su uso.

Con esta propuesta, el regidor busca fortalecer la gestión de residuos peligrosos en Zapopan, tomando como referencia modelos internacionales implementados en países como Suecia, Dinamarca y China.

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