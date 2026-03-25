Titulares de Transporte, Hacienda y Administración no acudieron a llamado del Congreso

En la foto aparecen los diputados Leonardo Almaguer, Claudia Murguía, Tonantzin Cárdenas, Candelaria Ochoa y Tonatiuh Bravo.

Tres secretarios del gabinete estatal dejaron plantados a los diputados que integran la Comisión Especial para Vigilar el Transporte Público del Congreso local.

Quienes no acudieron a la cita al Congreso fueron el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor; el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo y el titular de Administración, Rafael Orendáin Parra. Los tres servidores públicos no asistieron porque acudieron a una gira de trabajo a Yahualica, junto con el gobernador Pablo Lemus.

Los funcionarios fueron convocados para explicar las acciones previstas por el gobierno de Jalisco para mejorar la calidad del servicio de transporte, así como explicar a detalle las decisiones tomadas para aumentar la tarifa a 14 pesos, dijo la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión Especial.

“Con un oficio signado por el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, se nos informa que el secretario de Hacienda, el secretario de Transporte y el secretario de Administración, se encuentran hoy imposibilitados por agenda, para asistir a esta comparecencia. Quiero destacar que sí hubo una comunicación personal del secretario de Hacienda, con la presidencia de esta Comisión para justificarse dado un llamamiento que tuvo de parte del gobernador”, dijo la legisladora.

García Sotelo le dijo a Claudia Murguía que está “en toda la disposición de comparecer ante esta Comisión”, señaló Murguía.

La legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas y la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, expresaron que “es grave” que los tres funcionarios estatales no acaten las convocatorias a rendir cuentas ante el Poder Legislativo, porque sigue habiendo muchas dudas sobre el tema de la tarifa del transporte, el subsidio y el uso de la tarjeta única.

“Aquí hay una omisión muy grave ante las obligaciones que tiene cada uno de los funcionarios, excepto por la disposición que mostró el secretario de Hacienda, pero por el secretario de Transporte, Diego Monraz, y el secretario de Administración, me parece sumamente grave que desatiendan a esta soberanía que, independientemente de los partidos, yo sí quiero dejar muy en claro que faltan a sus obligaciones y además le faltan el respeto a la gente de Jalisco”, precisó Cárdenas.

El legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo, precisó que el gobernador anuló dos acuerdos relativos a la tarifa, pero no existe precisión del uso del subsidio y cuánto dinero se le pagará a la empresa Broxel que maneja la tarjeta única.

Del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Katia Hernández, advirtió que ellos presentarán una solicitud ampliada de documentos que deben presentar y hacer públicos los funcionarios citados ante la Comisión Especial del Congreso, uno de ellos relativo al tema de la calidad del servicio de transporte en el periodo mas reciente de 2025, donde hubo vacíos desde la autoridad estatal.

A la sesión acudieron cinco de los diputados que integran esa instancia y los representantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Katia Hernández, Daniela Sánchez y Yeriel Salcedo, entre otros.