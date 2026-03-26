Adeuda el Ayuntamiento de Tlaquepaque más de 200 millones de pesos al SIAPA

El legislador pidió que se resuelva la escasez de agua de colonias como San Martín de las Flores, El Vergel y Las Juntas.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque adeuda al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) más de 200 millones de pesos, por concepto de consumo de agua de sus oficinas y edificios, señaló el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro García, quien hizo un llamado a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, a que “ponga el ejemplo y pague la deuda”.

Alberto Alfaro hizo una rueda de prensa para señalar que el Gobierno de Tlaquepaque hizo una “puesta en escena” para denunciar descargas sin control en el arroyo Seco, sin embargo, no pone el ejemplo y tampoco cubre los adeudos al SIAPA.

“El Ayuntamiento le debe al SIAPA más de 200 millones de pesos, eso es una hipocresía. Exigir eficiencia cuando el municipio es el principal moroso. No se puede pedir un servicio de primera, con un pago de cero (pesos)”, dijo el diputado local.

El legislador añadió que el gobierno de Tlaquepaque presume inversiones por 80 millones de pesos en obras. Sin embargo, colonias como San Martín de las Flores, El Vergel, las Juntas y La Micaelita, y otras más, tienen problemas de abasto de agua.

Dijo que no solo el Ayuntamiento de Tlaquepaque le debe dinero al SIAPA. Otros municipios también le deben al organismo operador del agua y por ello, el diputado del PVEM aseveró que la institución debe dar a conocer la lista de usuarios morosos.

“Por ello anunció que, en la próxima sesión de pleno, presentaré un acuerdo legislativo para que el SIAPA exhiba a los municipios deudores y se les exija el pago inmediato como los más de 200 millones de pesos que le debe el Gobierno de Tlaquepaque al SIAPA. Pongamos ese dinero sobre la mesa, invirtamos en la red. Voy a generar mesas de trabajo inmediatas con el nuevo titular del SIAPA”, precisó.

Alfaro propuso encauzar las aguas negras directamente a la planta tratadora de El Ahogado para lograr su saneamiento.