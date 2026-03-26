Call center fraudulento operaba en el mismo barrio en donde velaron al “Mencho”; hay 5 detenidos

En una finca del barrio de San Andrés operaba el call center

En la calle José María Verea, entre Ricardo Palmerín y Francisco Cárdenas Larios, del popular barrio de San Andrés, en Guadalajara, operaba una finca en donde se había instalado un fraudulento call center, lugar que fue descubierto y desmantelado por la Fiscalía de Jalisco. En la acción de la autoridad se capturó a tres adultos y dos menores de edad.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, dijo que de acuerdo con los indicios encontrados en el sitio, se presume que desde ahí se realizaban llamadas fraudulentas para obtener dinero de forma ilícita.

El lugar, según informó el titular del Ministerio Público en Jalisco, fue ubicado gracias a una denuncia en la que se obtuvo información suficiente para iniciar las indagatorias, y una vez integrada la carpeta correspondiente, se obtuvo de un juzgado una orden de cateo que fue desahogada por efectivos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales que ingresaron al lugar con el mandato judicial y arrestaron a cinco personas.

Se trata de tres hermanos, identificados como Bryan Michel “N”, Hugo Israel “N” y Denise Alejandra “N”, así como de dos adolescentes que serán procesados bajo los protocolos legales.

Se presume que uno de los dos varones adultos era el encargado del fraudulento call center y que “estas personas se hacían pasar como empleados de un banco en específico para engañar a sus víctimas y lograr que hicieran depósitos y transferencias bancarias”, explicó el fiscal González De los Santos.

🚔 Desmantelan call center clandestino.



👮🏻‍♂️ La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutó un cateo en la colonia San Andrés, donde se logró la detención de cinco personas señaladas por su probable participación en actividades ilícitas. (1-2) pic.twitter.com/7wHy4Glz4i — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) March 26, 2026

Los detenidos ofrecieron dinero en efectivo y vehículos a cambio de que los agentes los dejaran libres y se retiraran, pero el intento de soborno fue rechazado, por lo que las cinco personas capturadas también son investigadas inicialmente por el delito de cohecho, más los que puedan acreditarse con el avance de las indagatorias.

En el lugar estaban instalados algunos muebles a manera de cubículos con paneles de espuma acústica, desde donde se realizaban las llamadas telefónicas a nombre del supuesto banco.

Los elementos de la Fiscalía del Estado también encontraron celulares de varias marcas y modelos, auriculares con micrófono tipo diadema, chips telefónicos usados y nuevos, credenciales de elector, licencias de manejo, tarjetas de circulación, una terminal para cobros electrónicos, módems y libretas con números telefónicos y nombres de personas.

Indicios asegurados

ZONA DE INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA

El barrio en donde fue localizado este nuevo call center fraudulento es una zona en donde se han suscitados hechos sumamente graves, como el asesinato a balazos de la influencer michoacana Esmeralda Ferrer Garibay y su familia el pasado 19 de agosto, en un taller de amortiguadores situado en la Avenida Ejido y la Calle Europa.

Los cuerpos de la mujer de 32 años, junto con los de su esposo y sus dos hijos menores de edad, fueron sacados del taller y abandonados en una camioneta en la confluencia de la Calle Jorge Delorme y Campos, al cruce con Pensador Mexicano, lugar en donde fueron descubiertos hasta la mañana del viernes 22 de agosto del año pasado.

En la misma zona, a unos dos kilómetros de distancia de donde se acaba de descubrir el call center de la mafia, se ubica también la funeraria de la calle Gigantes, en donde del 1 al 2 de marzo de este año, fue velado el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido por el Ejército Mexicano el 22 de febrero pasado.

En enero del 2025 en otro punto relativamente cercano, aunque no del mismo barrio, se desmanteló otro call center fraudulento, en la Calle de Medrano, por el cual hubo también cinco personas detenidas y que luego fueron vinculadas a proceso por fraude genérico y asociación delictuosa.