Denuncian intento de urbanizar las faldas del cerro de la Reina, en Tonalá

Integrantes de la Comunidad Indígena y las diputadas Claudia García y Mariana Casillas.

El Cerro de la Reina, en Tonalá, enfrenta una invasión y un acto de ilegalidad, ya que en días pasados se realizaron movimientos de tierra, con el propósito de urbanizar el lugar, pese a que se trata de un Área Natural Protegida. Todo indica que quieren construirse edificios de departamentos.

Se identificó a la empresa Construcciones de Montejo SA de CV como la presunta responsable de ello. De ahí que Felipe Bernabé Reyes, presidente de la Comunidad Nahua de Tonalá, acudió al Congreso a realizar la denuncia y pedir la clausura inmediata de esos trabajos.

Desde 2021, la comunidad indígena cuenta con un fallo del juicio de amparo 8/2024 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, que protege el sitio.

“Lo decimos con claridad, sin rodeos y sin temor. Lo que está ocurriendo en el cerro de la Reina es un desacato judicial, es una agresión directa, es una herida abierta contra nuestro pueblo. Ese cerro -nuestro cerro- hoy tiene maquinaria, hay tierra removida, hay caminos abiertos, hay señales evidentes de que, alguien con poder, con dinero o con complicidades, decidió pasar por encima de la ley, por encima de una suspensión judicial y por encima de un pueblo entero”, subrayó Felipe Bernabé.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, dijo que lo que sucede en las faldas del cerro de la Reina, “es un acto de despojo” y lo deben frenar el Ayuntamiento de Tonalá, así como la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (Proepa).

“Sí tendría que llevar algún tipo de vigilancia el Ayuntamiento de Tonalá, sobre todo la Dirección de Obras Públicas, pero los principales responsables al ser una zona declarada como patrimonio y zona natural protegida por el pueblo nahua tendría que ser la Semadet y la Proepa, que justamente tendrían que ser los que cancelen esta obra”, aseveró Mariana Casillas.

La diputada federal de Morena, Claudia García Hernández, explicó que el cerro de la Reina ya antes enfrentó otros proyectos para privatizar un espacio público ancestral, como fueron el proyecto Yolkan y la cesión de una parte de la superficie al organismo público Bosques Urbanos. Ambos intentos fracasaron.

“Pero parece ser que los intentos por privatizar este cerro no cesan, incluso, encima de la legalidad y otra vez, este emblemático Cerro de la Reina, tiene problema de invasión”, dijo Claudia García.

El cerro de la Reina fue declarado como Área Natural Protegida y Espacio Biocultural, el 25 de marzo de 2025, con una superficie de 51 mil 447 hectáreas.

En ese sitio no se puede construir ni urbanizar.