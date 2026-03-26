El Congreso llamará al nuevo director del SIAPA a que presente Plan de Reestructura del organismo

La diputada Cuquis Camarena, presidió la sesión de la Jucopo.

Pese a que Antonio Juárez Trueba fue removido como director del SIAPA, el nuevo titular, Ismael Jáuregui Castañeda, tendrá que acatar el llamado a comparecer ante el pleno del Congreso, según lo acordó la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde están representadas las ocho bancadas parlamentarias.

Ismael Jáuregui iba a ser llamado para acudir a la sesión del pleno realizada este jueves 26 de marzo. Sin embargo, la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, quien preside la Jucopo, explicó que Jáuregui aún no rinde la protesta de ley ante la Junta de Gobierno del SIAPA y, por lo tanto, formalmente no es aún el director general del organismo operador del agua.

Se pretende que Ismael Jáuregui acuda al Congreso, después del lunes 13 de abril, día del regreso del periodo vacacional.

“Esta Junta de Coordinación optó por tener primeramente un acercamiento con el nuevo titular del SIAPA, no hemos tenido respuesta y esperemos que, al regreso del periodo vacacional, podamos desahogar la comparecencia que, sin duda alguna tendrá que hacerse, porque este acuerdo legislativo aprobado por el pleno de este Congreso, no señala el nombre del anterior titular del SIAPA, por ende, está vigente este acuerdo legislativo y se debe desahogar la comparecencia”, explicó.

Los dos temas que le exigirán los legisladores es que el nuevo titular del SIAPA, responda y explique a detalle la solución que se dará al problema del agua turbia que se registra en cientos de colonias. Además, tendrá que presentar un Plan de Reestructura del organismo operador del agua, indicó la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas.

“Creo que dado el cambio del titular, independientemente de la decisión tomada por el gobierno del estado, creo que por la lamentable crisis que atraviesa el organismo y ante esta decisión, espero que desde esta Junta se atienda ya la decisión que se había tomado por la asamblea, con el cambio del titular, esperando que pueda entregar y esta Junta le solicite -ante la comparecencia pendiente- un plan de trabajo específico que deberá llevar a cabo en sus funciones”, dijo.

Para que no haya pretexto, la presidencia del Congreso buscará definir una fecha en la que el nuevo director del SIAPA no tenga contratiempo alguno para asistir a presentar sus proyectos de atención a la crisis hídrica que vive el Área Metropolitana de Guadalajara.