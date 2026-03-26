En un encuentro con ejidatarios, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque realizó la entrega de maquinaria y materiales para la rehabilitación de caminos rurales, con el objetivo de fortalecer la producción agrícola en la zona de La Calerilla.

Durante el evento, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura destacó que estas acciones forman parte del apoyo continuo al sector agropecuario, que incluye limpieza de drenes, traslado de materiales para composta y uso de tecnología como drones agrícolas.

“Es para uso exclusivo del campo; el material incluye composta y tepetate. También el dron está a su servicio, y todo el apoyo que se brindará por parte de este gobierno forma parte de nuestro compromiso con ustedes”, dijo.

Entrega Tlaquepaque maquinaria a ejidatarios para fortalecer producción agrícola (Cortesía)

“Queremos enviar un mensaje claro: estamos atendiendo de manera prioritaria a este sector. El diálogo y la coordinación nos han permitido avanzar, porque el campo es un orgullo y requiere acciones concretas para su fortalecimiento”, añadió.

Como parte de la entrega, se puso a disposición de los productores una motoconformadora, así como composta y tepetate para mejorar las condiciones de los caminos parcelarios.

La alcaldesa subrayó que el objetivo es atender de manera prioritaria al campo, mediante el trabajo coordinado con ejidatarios de localidades como Santa Anita, La Calerilla, Toluquilla, Las Pomas y Los Ranchitos.

Asimismo, reiteró que el fortalecimiento del sector agrícola es fundamental, al señalar que el campo es clave para la subsistencia y el desarrollo del país.