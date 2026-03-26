Inauguran sala de hemodinamia en hospital de Tlajomulco

La consolidación de servicios médicos especializados en Tlajomulco avanzó con la inauguración de la Sala de Hemodinamia del Hospital Puerta de Hierro Sur, un espacio equipado con tecnología de alta precisión para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos de alta complejidad.

Durante el evento, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien acudió como invitado especial, destacó que esta nueva área fortalece la calidad de la atención médica en el municipio y en la región sur de Jalisco, al permitir procedimientos más seguros y con menor tiempo de recuperación.

La sala integra equipos de alta resolución y protocolos innovadores que mejoran la capacidad de respuesta ante emergencias médicas, posicionando al hospital como un referente en servicios de alta especialidad.

Autoridades señalaron que este tipo de infraestructura forma parte del desarrollo integral del municipio, al atraer inversión en el sector salud y ampliar la oferta de atención para la población.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan el acceso a servicios médicos de calidad y contribuyan al bienestar social.