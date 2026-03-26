Restaura Vero Delgadillo grandeza del Parque de la Revolución de Luis Barragán

La Presidenta Vero Delgadillo entregó el Parque de la Revolución a las y los tapatíos, luego de los trabajos de restauración que se hicieron para recuperar el diseño original de los hermanos Barragán.

La Presidenta Vero Delgadillo entregó el Parque de la Revolución a las y los tapatíos, luego de los trabajos de restauración

La restauración, afirmó la Presidenta, se hizo respetando el diseño original de las bancas, las fuentes y las luminarias.

“Fue un trabajo lento, claro, que las lámparas estén en el formato original, que se respetara la esencia de Barragán, que las bancas también recobraran ese brillo, que tuvieran el sentido con el cual fueron instaladas la primera vez”, acotó.

Además, se instalaron nuevos puntos de luz para evitar espacios ciegos y se derribaron los muros de la zona lúdica, lo que permitió integrarla al parque y dar mayor seguridad a las niñas y niños.

La Presidenta Vero Delgadillo entregó el Parque de la Revolución a las y los tapatíos, luego de los trabajos de restauración

“Este parque que por generaciones nos ha llenado a las tapatías y tapatíos y por generaciones había estado relacionado con muchas dinámicas sociales muy positivas, llegó un momento en el que colapsó. (…) Había dinámicas que estaban intoxicando, intoxicando a nuestra ciudad”.

Las acciones realizadas en este espacio fueron acompañadas por la Secretaría de Cultura del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como por organizaciones civiles.

“Este patrimonio arquitectónico, histórico, urbano, teníamos que cuidarlo. Y no lo hicimos solo, invitamos a los mejores. Duramos meses trabajando y estudiando con ellos para que guardara el espíritu, porque renovar no significa que perdiera la identidad, tenía que seguir siendo ese parque maravilloso del corazón de Guadalajara”, apuntó Vero Delgadillo.

La Presidenta Vero Delgadillo entregó el Parque de la Revolución a las y los tapatíos, luego de los trabajos de restauración

El arquitecto Juan Palomar, quien acompañó los trabajos de restauración, destacó la importancia de la intervención, pues no sólo se recupera un punto de encuentro, sino la primera obra pública de Barragán.

“Es una marca definitiva en la carrera del más importante arquitecto mexicano porque antes de esto no había hecho ni un patio público se había limitado a hacer casas”, destacó.

Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas destacó el trabajo que se hizo al modernizar el sistema eléctrico de iluminación y la conservación de los elementos originales.

“Queremos que este Parque de la Revolución sea un verdadero sendero seguro, un lugar iluminado y vigilado permanentemente para que nuestras niñas y niños jueguen tranquilos en el nuevo piso de caucho de las áreas lúdicas”, externó Arauz.

Aunado a esto, se rehabilitaron las banquetas perimetrales y se colocaron señalamientos para orientar a las más de 22 mil personas que a diario usan el transporte público y el Tren Ligero.

“Al ser este el parque, el nodo de transporte más importante de la ciudad, es donde intervinimos, nuestra estación Juárez, con una obra de gran valor en base a elementos cerámicos fabricados de manera local, en tonos verdes, diseñados por la artista Alejandra Laviada, que se integra sobre el verde de nuestro arbolado”, explicó el director de Obras Públicas.

Parque de la Revolución

Además, se plantaron más de 160 árboles que, sumados a los existentes, hacen un pequeño bosque urbano con 341 ejemplares en 1.1 hectáreas.

Tras agradecer a la Presidenta de Guadalajara permitirles acompañar el proceso de restauración, la presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Jalisco, Rocío Villagrán, afirmó que con estos trabajos, el parque retoma su función: un espacio donde todas las personas puedan incidir y convivir, sin importar su edad.

“El parque recupera no solo su identidad histórica, sino también su función esencial como espacio de encuentro y servicio para la comunidad”, acotó.

También, se instituyó el Paseo de la Arquitectura, que es un museo al aire libre para descubrir el patrimonio arquitectónico del Siglo XX, edificado sobre la Calle Macos Castellanos, entre Pedro Moreno y López Cotilla.

En este tramo, se pueden apreciar construcciones como la Casa Barragán, la Casa Molina y el Edificio Alejando Zohn.

“Esta conjunción permite una transición natural hacia el conjunto de casas patrimoniales y hoteles que albergan gloriosos ejemplos de arquitectura del Siglo XX de nuestra Ciudad, obras de destacados arquitectos como el propio Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales, Alejandro Zohn entre otros, así se fortalece el corredor cultural y arquitectónico de gran valor de la Ciudad”.

La Presidenta Vero Delgadillo entregó el Parque de la Revolución a las y los tapatíos, luego de los trabajos de restauración

Como parte de las acciones realizadas en la zona, se delimitó la Plazoleta de la Diversidad, ubicada sobre la Calle López Cotilla, con la que se busca conmemorar la lucha por sus derechos de la población LBTTTIQ+, iniciativa que fue aprobada por el Ayuntamiento en 2024.

Todas estas acciones tuvieron una inversión superior a los 20 millones de pesos.

Karina Hermosillo, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, quien acudió en representación del Gobernador Pablo Lemus, comentó que el trabajo realizado busca no sólo rescatar los elementos urbanos de un parque emblemático, sino generar dinámicas sociales que se habían perdido.

“Se recupera la posibilidad de volver a recorrerlo, de volver a habitar sus bancas, andadores, sus sombras y sus frentes como parte de un ritmo cotidiano, se recuperan también rasgos recorridos perspectivas que forman parte de la experiencia afectiva de este parque y su entorno, se recuperó también un ambiente más digno, más cuidado, más amable para quienes lo transitan y lo viven”, afirmó.

La Presidenta Vero Delgadillo entregó el Parque de la Revolución a las y los tapatíos, luego de los trabajos de restauración

El Gobierno de Guadalajara tiene programadas diversas actividades culturales y recreativas para desarrollar en este parque y que convoquen la convivencia y apropiación del espacio público de chicos y grandes.

PARA SABER

• Estas fueron algunas de las acciones realizadas en el Parque de la Revolución

• Intervención de bancas y mobiliario de concreto de diseño de Barragán.

• Restauración de la plataforma de la música y la sombrilla (Paraboloide).

• Rehabilitación de las tres fuentes.

• Plan integral de iluminación con nuevas luminarias, respetando el diseño original.

• Rehabilitación del área de juegos infantiles

• Mantenimiento de andadores y banquetas con garantía de accesibilidad universal.

• Recuperación del espacio en Calle Marcos Castellanos

• Rehabilitación de cubiertas y bahías de transporte

• Intervención en accesos del Tren Ligero

• Pavimentación de Calle López Cotilla

• Rehabilitación de banquetas y ciclovía

• Plantación de más de 180 árboles nuevos

• Creación de la Plazoleta de la Diversidad

• Instalaron unos murales hechos por Alejandra Laviada