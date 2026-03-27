Impulsan nuevo rastro municipal en Tonalá tras demandas del sector ganadero

La diputada local Valeria Ávila encabezó un encuentro con integrantes de la Unión Ganadera Local de Tonalá, en el que se planteó la urgencia de construir un nuevo rastro municipal que garantice condiciones sanitarias adecuadas y fortalezca la actividad económica del sector.

Acompañada por los diputados Tonatiuh Bravo, Miguel de la Rosa, José Luis Tostado y Sergio Martín, la legisladora escuchó las solicitudes del gremio, representado por Joel Antonio Rostro Rosales.

Durante la reunión, se expuso que la falta de un rastro moderno ha derivado en riesgos sanitarios en la cadena de consumo de productos cárnicos, así como en afectaciones económicas para productores y comerciantes, debido a prácticas informales.

Valeria Ávila destacó que Tonalá necesita infraestructura digna que responda a las necesidades del sector ganadero y brinde certeza a las y los consumidores.

El proyecto se impulsa de manera coordinada con el presidente municipal Sergio Chávez, y cuenta con el respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes acordaron avanzar en los trabajos legislativos para concretar la construcción del nuevo rastro en el municipio.