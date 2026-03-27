Por ausencia de cuatro diputados, quedan pendientes de votar la Ley Sabina y otros temas importantes

Norma López, diputada de Morena, acompañada de mujeres de Colectivos Unidos de Jalisco, que impulsa la Ley Sabina.

Por la inasistencia de los diputados José Luis Tostado Bastidas (MC), María del Refugio Camarena (PRI), Isaías Cortés Berumen (PAN) y Enrique Velázquez González (Hagamos), se suspendió la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, prevista para efectuarse este viernes.

Tras cancelarse la sesión, la presidenta de la Comisión, Norma López, dio una rueda de prensa junto con Colectivos Unidos de Jalisco y el colectivo Bastón Blanco, ya que, al no efectuarse la sesión, no se pudieron aprobar dictámenes que tienen que ver con los derechos de las infancias y de las personas con discapacidad.

Uno de los temas que no pudo votarse fue la llamada Ley Sabina, para endurecer las sanciones a los padres que son deudores alimentarios.

“El día de hoy se tenía programada una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, debido a la ausencia de cuatro diputadas y diputados, no se pudo llevar a cabo, pero ¿qué de relevante tiene esto? lo relevante es que la Comisión de Puntos Constitucionales toca todo lo que tiene que ver con las reformas a la Constitución de Jalisco, al Código Penal y Código Civil, es decir, lo que mas impacta en la vida de la sociedad, lo que organiza a una sociedad”, dijo la legisladora.

De esta forma, con la ausencia de cuatro diputados que adelantaron su periodo vacacional de dos semanas, se dilatan reformas a la Ley del Registro Civil de Jalisco, que busca que sea posible el cambio de nombre en actas de nacimiento por motivo de la identidad auto percibida, dijo la legisladora, quien habló de la Ley Sabina, que busca impedir que deudores alimentarios, ocupen cargos públicos.

“También había una relativa a la protección de los alimentos de las niñas, niños y adolescentes, que han sido abandonados por padres o madres desobligados y que muchas mujeres en Jalisco, pero también algunos hombres, no han logrado que las personas que están obligadas a pagar los alimentos de sus hijas e hijos, lo cumplan, y todo por vacíos legales que lo debe solucionar el Poder Legislativo, es decir tus diputadas y diputados”, afirmó Norma López.

Otra reforma que quedó pendiente es una reforma al Código Penal para que el delito de desaparición forzada se persiga de oficio y que la Fiscalía no demore 72 horas para proceder a activas los protocolos de búsqueda.

Norma López calificó como “un acto de presión” hacia ella, por parte de los diputados faltistas, a quienes les disgusta que se revise la viabilidad jurídica de las iniciativas y se desechen los dictámenes que son improcedentes.

“A mi no me hacen nada. (…) El daño se lo hacen a las personas que esperan reformas para sancionar a los deudores alimentarios o endurecer la penalidad por abuso de menores”, dijo.

El diputado Miguel de la Rosa, de Morena y el legislador sin partido, Alejandro Puerto, sí acudieron a la sesión.