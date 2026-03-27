SICT anuncia auxilio vial en carreteras libres de cuota en Jalisco durante periodo de vacaciones

SICT Jalisco brindará apoyo en carreteras libres

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, anunció que brindará auxilio a los usuarios de las carreteras federales libres de cuota en Jalisco, durante el periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua.

En un comunicado, señaló que “en este operativo de apoyo a usuarios de la red federal libre de peaje, participará personal del área de obras de esta dependencia federal, con 14 vehículos plenamente identificados con lonas, que estarán recorriendo los dos mil 160 kilómetros de caminos de la red a cargo de la SICT, en el estado”,

Agregó que además del apoyo de auxilio vial, el personal autorizado ofrecerá orientación turística.

SICT Jalisco brindará apoyo en carreteras libres

“Del 27 de marzo al 12 de abril del presente año, se brindará ayuda en caso de ponchaduras de neumáticos, pase de corriente a batería, información turística y remolque de vehículos en casos que lo requieran”, detalló la dependencia.

Aparte, dijo que exhorta a los usuarios de las carreteras a respetar los señalamientos y los límites de velocidad.

Enfatizó que se recomienda “verificar con anticipación el estado mecánico de su vehículo, especialmente la presión de llantas y los niveles de combustible, agua y líquido de frenos”.

También difundió que solicita a los conductores no usar el teléfono celular al conducir y evitar hacerlo en estado de fatiga o bajo influencia del alcohol o alguna sustancia, por su seguridad y la de los demás.