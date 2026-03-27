Tras desaparición de empleados de negocio de renta de brincolines, oportunistas tratan de cobrar “rescate” a familiares

La camioneta en donde viajaban dos desaparecidos fue abandonada cerca de esta esquina en La Jauja. FOTO: Google maps

El misterio sigue en torno al paradero de Fernando David Valderrama López, de 45 años, y Carlos Joel Rodríguez Enciso, de 19, quienes desaparecieron hace casi una semana cuando salieron a llevar un brincolín a Zapotlanejo.

El vehículo en el que se trasladaban apareció tres días después pero de ellos nada se sabe, sólo que oportunistas que tomaron los teléfonos de sus familias han tratado de lucrar haciéndoles creer que están secuestrados y que mediante el pago de un rescate los dejarían libres, lo que ha resultado ser falso.

Desaparecido en Jalisco

Fernando David López y Carlos Joel, quienes trabajan para Mundo Pékez, un negocio de renta de juegos inflables y acuáticos, fueron vistos por última vez la tarde del sábado 21 de marzo, en Tateposco, municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuando iban en una camioneta pickup Volkswagen Saveiro color blanco, modelo 2023, por la carretera libre a Zapotlanejo, rumbo al poblado de La Laja, en donde habrían de entregar un brincolín.

Casualmente, se encontraron de frente con otro automóvil en donde viajaba la hermana de Carlos Joel, quien incluso los saludó sin sospechar que poco después no se sabría de ellos, pues transcurrido cierto tiempo ya no contestaron los mensajes de sus respectivos familiares.

Desaparecido en Jalisco

El martes 24, la camioneta de ambos trabajadores fue localizada en el cruce de las calles Pino y Carril, de la Colonia La Jauja, municipio de Tonalá, una zona relativamente cercana a donde los vieron por última vez.

Se sabe que en las investigaciones del caso, la Fiscalía del Estado obtuvo imágenes de personas que abandonaron en dicho lugar la camioneta y de que con apoyo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se ha tratado de obtener indicios y huellas digitales de dicho vehículo.