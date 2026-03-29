Brilla Tequila ante el mundo: Jalisco arrasa en los 100 Imperdibles de México

. La celebración reunió a líderes del sector y proyectó a México como destino de excelencia .

Con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de Jalisco como un destino turístico de excelencia, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó en el Pueblo Mágico de Tequila la ceremonia de los “100 Imperdibles de México”, en la que la entidad obtuvo múltiples reconocimientos en diversas categorías.

Tequila, uno de los destinos más emblemáticos del país, fue sede de la décima edición del certamen, considerado el de mayor participación a nivel nacional al acumular más de 195 mil nominaciones y 6 millones de votos de viajeros de México, Estados Unidos y Canadá. La iniciativa reconoce experiencias destacadas del país, promueve la conservación del patrimonio cultural y natural, y consolida la imagen de México como un destino turístico competitivo a nivel global.

El evento, celebrado en la Hacienda El Centenario con el respaldo de Mundo Cuervo, reunió a líderes del sector turístico, representantes de la industria, creadores de contenido y medios de comunicación, en una ceremonia que conmemoró el décimo aniversario del certamen. Durante la jornada se premiaron diez categorías, entre ellas Hoteles y Estancias, Gastronomía y Atracciones, en las que Jalisco destacó con múltiples galardones.

. . (Alfonso Hernandez M.)

En Hoteles y Estancias fueron distinguidos espacios como Hyatt Ziva Puerto Vallarta, Fiesta Americana Grand Guadalajara Country Club, Hotel Mousai, Hotel Solar de las Ánimas, Villa Ganz Boutique Hotel, Sheraton Buganvillas Resort & Convention Center, The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta, Marriott CasaMagna Puerto Vallarta Resort & Spa y Casa Velas Hotel Boutique & Ocean Club. En Gastronomía sobresalieron Porfirios Guadalajara, El Sacromonte Restaurante y Bar, Mantela, Santo Coyote, Antigua Casona y Café Des Artistes Puerto Vallarta. En Atracciones se reconocieron experiencias como José Cuervo Express, Vallarta Jardín Botánico, Paradise Adventure Park, Instituto Cultural Cabañas, Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, Vallarta Adventures, Hacienda El Centenario, Hacienda El Carmen, Fiesta Americana Grand Guadalajara y Borgoratto Parque Privado.

Tequila fue distinguido como Destino Imperdible de México, mientras que la Hacienda El Centenario – Mundo Cuervo recibió el nombramiento como sede oficial del décimo aniversario. Además, se presentó el Pasaporte Imperdible, una plataforma que busca innovar la interacción entre viajeros y destinos turísticos, y se anunció la expansión internacional del certamen con la creación de las 100 experiencias imperdibles del mundo en 2027.

Desde Tequila, símbolo de identidad, cultura y tradición, esta edición reafirmó el posicionamiento de Jalisco y de México en el panorama turístico internacional, consolidando su atractivo ante visitantes nacionales e internacionales.