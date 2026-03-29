El gobierno de Zapopan da marcha atrás en la compra de predio en El Ixtépete

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangí, lamentó que quede cancelado el parque arqueológico de las niñas y los niños.

El gobierno de Zapopan dio marcha atrás a la compra-venta de un terreno situado en la zona arqueológica El Ixtépete, situado en el cruce de las avenidas Mariano Otero, Las Torres y Periférico Poniente.

Durante la sesión del pleno del Ayuntamiento de Zapopan, efectuada el viernes pasado, el alcalde Juan José Frangie Saade, informó a la regidora de Morena, Karla Díaz, que el gobierno municipal quedó fuera de esa operación y presentó una demanda contra el ejido Santa Ana Tepetitlán, para recuperar el dinero aportado para adquirir el predio, ya que se trata de un terreno que está en posesión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y no puede ser vendido por el ejido al ayuntamiento.

El convenio entre Zapopan y el ejido fue por un total de 132 millones 584 mil pesos, de fecha 26 de agosto de 2025. La demanda que interpuso Zapopan para recuperar el dinero se presentó el 25 de marzo. Se desconoce con precisión cuánto dinero había pagado Zapopan al ejido.

En ese lugar, el Ayuntamiento de Zapopan había anunciado que se iba a construir el primer parque arqueológico de las niñas y los niños, proyecto que quedó truncado, según reconoció el propio presidente municipal.

El síndico Gabriel Alberto Lara Castro explicó en la sesión de Cabildo, que el INAH envió un oficio al Ayuntamiento en el que indica que el predio donde se pretende construir el parque es propiedad del INAH.

“Cuando platico con el procurador agrario le externo que no me voy a meter en problemas, ni con la Procuraduría Agraria, ni con el ejido, que yo voy a demandar al ejido para que me reembolse el dinero que se le dio. Ya es un problema entre el ejido y la Procuraduría y el INAH y yo me lavo las manos”, subrayó Juan José Frangie.

“Tristemente se va a perder ese proyecto (del parque arqueológico), se lo externé al procurador, un lugar donde hay violaciones y asaltos, un lugar que le iba a dar gran dignidad a Zapopan, que fue una de las promesas que mas aplaudieron en campaña”, subrayó el presidente municipal.

La regidora Karla Díaz subrayó que el terreno en cuestión no podía comprarse por el Ayuntamiento, cuando el predio era del INAH.

Si el gobierno de Zapopan quería concretar el parque arqueológico, bastaba con hacer un convenio con el INAH, pero no pagarle 132 millones al ejido, señaló la edil, quien aclaró que ella no se oponía al proyecto para tener el parque arqueológico.