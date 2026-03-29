Garantiza Red CJM atención permanente durante Semana Santa y Pascua

. Los servicios de apoyo y asistencia de la Red CJM permanecerán disponibles de manera regular, con atención continua las 24 horas del día.

Con el objetivo de brindar protección, acompañamiento y acceso a servicios integrales para las mujeres en Jalisco, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM) informa que mantendrá atención continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

La Red CJM refrenda su compromiso con la atención oportuna al asegurar la operación habitual en sus cinco sedes, a fin de atender situaciones de emergencia y brindar apoyo psicológico, orientación jurídica y resguardo en los casos que lo requieran. Ante el incremento de la convivencia familiar en temporada vacacional, la institución destacó la importancia de promover entornos seguros y relaciones basadas en el respeto, al reconocer que, en ciertos contextos, pueden generarse situaciones de tensión.

Los equipos multidisciplinarios de la Red, integrados por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, brindan atención integral a las mujeres en situación de vulnerabilidad, priorizando su seguridad, bienestar y acceso a la justicia. La atención se otorga bajo principios de respeto, empatía y sin discriminación, garantizando espacios seguros en cualquier momento, sin importar si se trata de días festivos, fines de semana o durante la madrugada.

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Durante este periodo, la Red CJM ofrece recomendaciones prácticas para promover una convivencia saludable: distribuir las tareas de manera equitativa, practicar la escucha activa, respetar los espacios personales y establecer límites con respeto. Asimismo, los servicios estarán disponibles de manera inmediata para cualquier mujer que requiera acompañamiento psicológico, asesoría jurídica o protección en casas de tránsito.

El Gobierno de Jalisco fortalece con estas acciones la atención integral a las mujeres y promueve entornos seguros durante el periodo vacacional. Las sedes de la Red CJM se encuentran en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 o utilizar el Chatbot Violeta, a través de WhatsApp al 33-1415-1002, donde se canaliza la atención al C5 Jalisco para una respuesta inmediata.