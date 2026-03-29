Mancha blanca en la pupila puede alertar sobre cáncer ocular infantil: IMSS Jalisco

La presencia de una mancha blanca en la pupila, detectable en fotografías tomadas con flash, puede ser un indicio temprano de retinoblastoma, un tipo de cáncer que afecta la retina y se presenta principalmente en lactantes y niñas y niños pequeños, informó el jefe de la División Médica del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Roberto Garibaldi Covarrubias.

El especialista explicó que este fenómeno, conocido como leucocoria, ocurre cuando desaparece el reflejo rojo habitual del ojo y aparece una coloración blanquecina en la pupila. “Este dato no debe considerarse normal ni pasajero. Cuando se detecta, es indispensable acudir de inmediato con un especialista en Oftalmología para una valoración completa”, señaló.

De acuerdo con el médico, el retinoblastoma se origina en células inmaduras de la retina y puede progresar rápidamente si no se detecta a tiempo. Aunque los menores nacen con capacidad visual, el desarrollo del tumor deteriora la visión de forma progresiva y puede afectar estructuras oculares e incluso poner en riesgo la vida en etapas avanzadas.

Indicó que, cuando el diagnóstico se realiza de manera oportuna, existen diversas opciones de tratamiento que permiten controlar la enfermedad y, en algunos casos, preservar la visión. Estas incluyen quimioterapia, terapias focales dirigidas al tumor o intervenciones quirúrgicas especializadas.

Sin embargo, en casos avanzados donde el globo ocular está comprometido, puede requerirse la enucleación, procedimiento que consiste en la extracción del ojo afectado para evitar la propagación del cáncer y proteger la vida del paciente.

El IMSS Jalisco señaló que cuenta con personal especializado y equipos multidisciplinarios para la atención de este tipo de padecimientos, por lo que reiteró el llamado a madres, padres y cuidadores a no ignorar cambios en los ojos de niñas y niños, ya que la detección temprana es clave en el pronóstico.