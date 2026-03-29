Muchas familias no denuncian la desaparición de personas, por falta de confianza en las Fiscalías, advirtió Luz de Esperanza

Activistas del colectivo realizan pega de fichas de búsqueda en el centro de Guadalajara.

El colectivo Luz de Esperanza expresó su oposición a la postura del gobierno federal de que los registros de personas desaparecidas en el sistema nacional ahora están condicionados a la apertura de carpetas de investigación en fiscalías.

Héctor Flores González, cofundador de Luz de Esperanza, afirmó estar en desacuerdo con esa postura: “Hay muchas personas que ante la falta de confianza y por amenazas, no levantan precisamente un acta ante el Ministerio Público, abren un expediente en las Comisiones de Búsqueda”.

El activista dijo que esta nueva política del gobierno federal, “la vemos como un intento más de invisibilizar o reducir las cifras de personas desaparecidas en México -como lo hizo la Administración pasada-. No hay confianza en los Ministerios Públicos, están rebasados, no solo a nivel estatal, sino a nivel federal”.

El secretario del Colectivo señaló que no hay policías federales investigadores suficientes para realizar las investigaciones correspondientes. “Es un tema muy complicado, hace mucha falta voluntad política. Que se quiera ver el problema de los desaparecidos por medio de la ideología, yo creo que es algo terrible, de continuar con esta negación de la desaparición forzada, del reclutamiento forzado, echar las culpas a otras administraciones”, dijo.

Se necesita madurez política y aceptar la realidad de lo que se está viviendo, señaló. “Siempre ha habido desapariciones, pero es una verdad y no se puede esconder, que con estas administraciones federales -la penúltima y esta en curso- ha crecido bastante el problema”, precisó Flores González.

El gobierno federal establece que la nueva disposición obliga a que todo reporte incluya datos mínimos y derive en una investigación formal, como requisito para su incorporación al Registro Nacional.

El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Arturo Medina, advirtió que la ley también establece sanciones para los Ministerios Públicos que incumplan con esta obligación.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay al momento 132 mil 534 personas desaparecidas en el país, pero esa instancia aclaró que no todos los registros son consistentes.