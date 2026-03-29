Nueva prórroga para canje gratuito de placas a quienes pagaron refrendo

Nuevas placas de Jalisco

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informó que se dio una nueva prórroga para ampliar durante dos meses el canje gratuito de placas vehiculares; ahora la fecha límite será el viernes 29 de mayo de 2026.

La dependencia estatal señaló que la prórroga únicamente es válida para las y los propietarios de vehículos que realizaron el pago del refrendo vehicular 2025 en ese mismo año.

“Es importante recalcar que no es necesario contar con cita previa para realizar el trámite de sustitución gratuita de placas, por lo que las y los contribuyentes pueden acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras del estado, en su horario habitual de atención que es lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas”, enfatizó la Secretaría de la Hacienda.

Sin embargo, en medios de comunicación han sido reiteradas las quejas de usuarios a quienes los empleados de las oficinas recaudadoras les han negado atenderlos sin cita, por lo que está por verse si durante el nuevo plazo esto se cumple.

La dependencia estatal expuso que la prórroga que acaba de anunciar evitará la saturación de contribuyentes en las oficinas recaudadoras del estado, permitiendo una mejor distribución de la atención durante este periodo adicional.

“Una vez concluida esta nueva extensión, el trámite tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos, ya que no solo implica el pago de las placas —que es de alrededor de 2 mil 500 pesos—, sino también modificaciones en el Padrón Vehicular del Estado".

Como parte de esta medida, la Secretaría de la Hacienda Pública reitera el llamado a las y los contribuyentes que cumplen con los requisitos a aprovechar este periodo adicional y realizar el canje gratuito dentro del nuevo plazo, a fin de evitar ser sujetos a sanciones.

REQUISITOS PARA CANJE DE PLACAS

● Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año.

● Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

● Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

● Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

● Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

● Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado.