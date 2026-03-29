Recibe IJCF a Comisión Nacional de Búsqueda en visita a espacios de resguardo de Personas Fallecidas sin Identificar

. La CNB conoció los centros de resguardo en cada una de las delegaciones y verificó las condiciones de almacenamiento, control y trazabilidad de los cuerpos

Con el objetivo de supervisar y fortalecer las condiciones de resguardo de las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), bajo la responsabilidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizó una visita de inspección a la sede central y a diversas delegaciones regionales.

Durante cuatro días de actividades, personal de la CNB recorrió la sede central del IJCF, el Centro de Resguardo Temporal de Atotonilco y las delegaciones ubicadas en Ocotlán, Lagos de Moreno, El Grullo, Zapotlán el Grande, Magdalena y Puerto Vallarta. En la sede central se visitaron áreas especializadas como el Centro de Identificación Humana, la Osteoteca, los laboratorios de genética y las cámaras refrigerantes destinadas al resguardo de PFSI y segmentos humanos.

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Las acciones permitieron revisar los procesos institucionales relacionados con el manejo, resguardo e identificación de las PFSI, garantizando condiciones adecuadas y el cumplimiento de protocolos establecidos. En cada delegación, el personal de la CNB verificó las condiciones de almacenamiento, control y trazabilidad de los cuerpos, mientras que especialistas del IJCF expusieron los procesos técnicos y científicos aplicados para la identificación humana, incluidos estudios de genética, antropología y odontología forense.

Las jornadas de trabajo también propiciaron el intercambio de información y buenas prácticas entre ambas instancias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y dando seguimiento a las acciones implementadas en cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses refrenda su compromiso de mantener una colaboración permanente con las autoridades federales y de fortalecer sus capacidades técnicas y operativas, con el propósito de brindar certeza, dignidad y respeto a las Personas Fallecidas Sin Identificar y a sus familias.