Rehabilitan calle en Jardines de la Calera con participación vecinal en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco realizó la rehabilitación de la superficie de rodamiento de la calle Paseo de Cajititlán, en la localidad de Jardines de la Calera, mediante un esquema de colaboración con vecinos de la zona.

De acuerdo con la autoridad municipal, los trabajos se llevaron a cabo con apoyo de mano de obra y maquinaria por parte del ayuntamiento, mientras que la ciudadanía aportó los materiales necesarios para la obra. Este modelo se implementó debido a que la colonia presenta complicaciones en su situación jurídica, lo que limita la inversión pública directa.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que este tipo de esquemas busca ampliar la cobertura de mejoras en zonas con condiciones similares. “Este desarrollo, como bien lo saben, ha tenido complicaciones a lo largo del tiempo por la situación jurídica en la que se encuentra. Se nos complica mucho generar inversión, pero buscamos este modelo que esperamos continúe creciendo”, explicó.

Añadió que es importante fortalecer la organización vecinal y la participación de propietarios: “Es importante decirles que ojalá la mesa directiva se fortalezca aún más, que busquemos a los dueños de las distintas propiedades, porque en la medida en que ellos también puedan aportar una parte, es fundamental para seguir desdoblando y sumando esfuerzos”.

La intervención abarcó una superficie aproximada de 2 mil 958 metros cuadrados, en una vialidad de cerca de 268 metros de longitud.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, detalló que los trabajos incluyeron la renovación del empedrado y la incorporación de elementos para mejorar la funcionalidad de la calle. “Lo que hicimos fue renovar el empedrado, permitiendo la infiltración del agua para recargar los mantos freáticos y mejorar el microclima. Además, generamos huellas de circulación para evitar daños en la suspensión de los vehículos”, indicó.

Agregó que este tipo de infraestructura también contribuye a moderar la velocidad vehicular: “Este tipo de empedrado también ayuda a regular la velocidad, evitando que los automóviles transiten a altas velocidades. Es un ejemplo de lo que se puede lograr en el resto de las calles trabajando en equipo”.

Entre las acciones realizadas se encuentran la construcción de 2 mil 610 metros cuadrados de empedrado tradicional, la instalación de 348 metros cuadrados de huellas de concreto estampado, la edificación de 536 metros lineales de machuelo y la rehabilitación de tomas de agua.