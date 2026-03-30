Abre Tlajomulco convocatoria para personal paramédico de nueva Cruz Verde en Chulavista

El Gobierno de Tlajomulco lanzó una convocatoria para la selección de personal paramédico que formará parte de la nueva Cruz Verde en Chulavista, con el objetivo de fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en el municipio.

El proyecto fue anunciado por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, durante la entrega de viviendas del Plan de Recuperación de Vivienda en el desarrollo Arbolada del Mirador. De acuerdo con el alcalde, la unidad médica contempla una inversión de 120 millones de pesos.

“Estamos por arrancar y nos comprometimos a que en un mes quede lista lo que será la Cruz Verde más grande de nuestro municipio, con una inversión de 120 millones de pesos, aquí en esta zona (…) queremos que sea un modelo del Hospitalito, que es un referente que tiene Zapopan”, señaló.

El director de Salud Pública municipal, Francisco Guapo Ceja, indicó que tras la inauguración de la obra civil el pasado 4 de febrero, se ha registrado interés de profesionales de la salud en integrarse a los servicios de emergencia.

Explicó que el proceso de selección incluye evaluaciones teóricas y prácticas para medir conocimientos, habilidades técnicas y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, así como la operación de ambulancias y motocicletas.

“El objetivo es conformar un equipo prehospitalario con el personal mejor capacitado, para que salga a la calle y nos dé buenos resultados”, afirmó.

El funcionario precisó que no hay límite de edad ni restricciones de género para participar, siempre que las y los aspirantes acrediten su formación como paramédicos y aprueben las evaluaciones.

Asimismo, destacó que el proceso busca garantizar atención médica de calidad en situaciones de emergencia. “Queremos prestar servicios de calidad, para que, ante una emergencia, acuda personal que tenga los conocimientos y las capacidades adecuadas, y que reaccione de la mejor manera, en beneficio de la ciudadanía”, señaló.

La nueva unidad médica forma parte de las acciones del municipio para fortalecer los servicios de salud y emergencia, a través de la profesionalización del personal y la mejora en la atención a la población.