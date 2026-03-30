Aplican exámenes médicos y verifican que choferes de ómnibus foráneos no manejen cansados o bajo influjo de alcohol y drogas

SICT Jalisco examina a choferes de camiones foráneos

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició este lunes la aplicación de exámenes médicos a conductores de autobuses del servicio público federal de pasajeros, en las centrales camioneras Nueva y Antigua de Guadalajara, previo a su salida a carretera.

Se trata de una estrategia nacional para brindar mayor seguridad a los usuarios de este servicio de transporte, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.

SICT Jalisco examina a choferes de camiones foráneos

Son los elementos de la Unidad de Medicina Preventiva en el Transporte de la SICT quienes practican de forma aleatoria los exámenes médicos a los choferes foráneos, para revisar sus signos vitales, reflejos, coordinación psicomotriz, presión cardiaca y que no presenten algún signo de cansancio, además de verificar que no hayan ingerido bebidas alcohólicas o sustancias que pudieran alterar sus capacidades al conducir.

TAMBIÉN REVISAN CONDICIONES MECÁNICAS DE LOS CAMIONES

El Centro SICT Jalisco informó que aparte, personal de inspección estará revisando de manera aleatoria, las condiciones físico-mecánicas de los vehículos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014, para constatar que cuenten con frenos, luces, parabrisas y llantas en buen estado. Este tipo de revisiones, se realizarán principalmente en la Central Nuevo Milenio, de Zapopan, de donde salen los camiones de pasajeros hacia puntos turísticos de la costa.

Además verificarán que los operadores cuenten con licencia federal vigente y que sus unidades tengan póliza de seguro en regla.

“El Centro SICT Jalisco exhorta en general a las personas usuarias de las carreteras federales en la entidad, a revisar su vehículo antes de salir de viaje por vía terrestre; a no atender el teléfono celular mientras maneja y a respetar los señalamientos viales, para garantizar mayores condiciones de seguridad para todos”, resaltó la dependencia federal.