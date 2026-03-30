Colabora SETRAN en reunir con sus familiares a joven con discapacidad intelectual

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Gracias a la intervención oportuna del personal de estaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), perteneciente a la Secretaría de Transporte (SETRAN), y al apoyo de elementos de la Policía de Guadalajara, se logró reunir con sus familiares a un joven de 23 años con discapacidad intelectual que se había extraviado al descender de una unidad en la estación San Juan de Dios, de Mi Macro Calzada.

El personal de SITEUR brindó atención inmediata al joven al notar que se encontraba desorientado, ofreciéndole tranquilidad y apoyo en la búsqueda de sus familiares. Tras verificar con el Centro de Control si había algún reporte en otras estaciones, se solicitó la intervención de la Policía Municipal, que acudió de inmediato para garantizar su seguridad.

Durante el proceso se identificó que el joven contaba con ficha de desaparición en el municipio de Tonalá, lo que permitió localizar a su madre, quien minutos después se presentó en la estación para acreditar la entrega.

La Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco reconoció la atención y compromiso de las y los servidores públicos que, con su vocación de servicio, hacen la diferencia en beneficio de la ciudadanía.