Guadalajara abre espacio a la tradición con Feria de Culturas Originarias

Con el objetivo de visibilizar, fortalecer y promover la riqueza cultural de los pueblos originarios, el Gobierno de Guadalajara inauguró la Feria de Culturas Originarias en el Palacio Municipal, donde 30 artesanas y artesanos comparten su trabajo, saberes y tradiciones.

Del 30 de marzo al 3 de abril, en un horario de 9:00 a 21:00 horas, las y los asistentes podrán recorrer este espacio que reúne piezas elaboradas por integrantes de comunidades wixárika, mixteca, otomí, mazahua y náhuatl. La feria busca no solo acercar estas expresiones culturales a la ciudadanía, sino también generar oportunidades de ingreso para quienes enfrentan barreras para comercializar sus productos en entornos urbanos.

Durante la inauguración, la directora de Pueblos Originarios, Diana Guadalupe Montoya, destacó la importancia de crear espacios que permitan preservar la identidad cultural desde la infancia, al subrayar que la artesanía forma parte fundamental del derecho a la identidad de los pueblos indígenas.

Además, resaltó que el evento se realiza en el marco del Día de la Artesana y el Artesano, reconociendo el valor del trabajo que históricamente han desarrollado estas comunidades.

Por su parte, la coordinadora general de Combate a la Desigualdad, Carmen Julia Prudencio González, señaló que en Guadalajara habitan cerca de 4 mil personas hablantes de lenguas originarias, quienes aportan una importante riqueza cultural a la ciudad. En ese sentido, subrayó la necesidad de impulsar espacios que faciliten la exhibición y venta de sus productos ante la falta de establecimientos formales.

La funcionaria añadió que la feria no solo promueve el comercio, sino también el intercambio cultural y el reconocimiento de las tradiciones, contribuyendo así a reducir brechas de desigualdad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso con la inclusión, la diversidad cultural y la generación de oportunidades que dignifiquen y visibilicen a los pueblos originarios.