Recibe 37 años de cárcel por abusar y matar a su hijastra de 24 meses de nacida

Sentenciados por muerte y abuso de una niña de 2 años

Un hombre fue declarado culpable por el abuso y asesinato de su hijastra, por lo que recibió una condena de 37 años de cárcel. En los hechos, ocurridos en el 2024 en Zapotlán el Grande, el hermanito de la niña fallecida también fue víctima de maltrato .

La mamá de ambos menores de edad fue encontrada responsable y deberá purgar una sentencia de 19 años y 15 días de prisión.

La pena pudiera haber sido mayor, pero los acusados, Andrés “N” y Marisol Guadalupe “N”, se sometieron a un juicio abreviado, en el cual aceptaron su responsabilidad a cambio de una disminución en la condena.

La Fiscalía de Jalisco informó que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2024 en un domicilio de la colonia Centro, en el municipio de Zapotlán el Grande, en donde Andrés “N”, quien era padrastro de las víctimas, “ejerció violencia física, psicológica y sexual contra la niña hasta privarla de la vida. Asimismo, se acreditó el maltrato físico hacia el niño”.

Tras la detención de los señalados, un agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional presentó el caso ante la autoridad judicial, la cual dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de la pareja, quienes aparte de todo, inhumaron de manera clandestina el cuerpo de la niña muerta, de apenas 2 años de edad.

Así, Andrés “N” fue sentenciado a 37 años y seis meses de prisión por feminicidio, abuso sexual infantil agravado, maltrato infantil y delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones; además, se le impuso el pago de una multa de 40 mil 713 pesos.

Marisol Guadalupe “N” fue condenada a 19 años y 15 días de prisión por parricidio, maltrato infantil y delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones.

Ambos deberán cubrir también como reparación del daño, la cantidad de 549 mil 364 pesos por la muerte de la niña, más 57 mil 200 pesos en favor del niño, quien actualmente se encuentra bajo el resguardo de su padre biológico.