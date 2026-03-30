Tlajomulco restablece servicios tras fallas en su sistema tecnológico

El Gobierno de Tlajomulco informó que avanza de manera paulatina en el restablecimiento de sus sistemas y servicios municipales, luego de las afectaciones registradas recientemente en su infraestructura tecnológica.

De acuerdo con el municipio, actualmente se encuentran activos servicios como inscripciones y cobros en el Registro Civil, recursos humanos, cartas de residencia, servicios médicos, dictámenes de Protección Civil, cobros de tianguis, convocatorias y licitaciones, así como el pago de multas de movilidad.

En paralelo, continúan los trabajos para reactivar otros trámites, entre ellos licencias de giro y construcción, cobros de agua potable, pago de multas de inspección y vigilancia, cobros de mercados, servicios de catastro y trámites en línea.

Como parte de las acciones institucionales, el ayuntamiento presentó una denuncia penal ante la autoridad competente para que se investigue la posible vulneración del sistema y se deslinden responsabilidades.

El gobierno municipal precisó que la semana pasada se detectó una situación de vulnerabilidad en el Data Center, lo que generó fallas en los sistemas y procesos tecnológicos.

Para mitigar afectaciones a la ciudadanía, informó que durante abril los pagos de agua potable y predial podrán realizarse sin multas ni recargos, además de que se mantendrán descuentos por pronto pago en los trámites aplicables.

La administración aclaró que la incidencia no comprometió los recursos financieros del Ayuntamiento, los cuales, aseguró, se mantienen bajo esquemas de control y resguardo institucional.

El Gobierno de Tlajomulco indicó que continuará informando sobre los avances en la estabilización de sus sistemas y la normalización de los servicios.