El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque anunció la intervención inmediata del socavón registrado en la colonia Los Altos, con una inversión cercana a los cinco millones de pesos, luego de señalar omisiones por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en la atención del problema.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, indicó que el municipio asumirá la reparación ante la falta de respuesta de la dependencia. Los trabajos contemplan la renovación de tubería hidráulica y sanitaria, colocación de concreto en la calle Rayón, construcción de banquetas y señalización.

“Lamentablemente, es una situación grave: se trata de un colector dañado a cuatro metros de profundidad, con una red obsoleta, con fallas y rupturas. Esto ha derivado en reparaciones menores que, por cierto, el Siapa ha estado cobrando a la gente. Sin embargo, han pasado más de 15 días desde que se denunció el problema según los propios vecinos, con número de reporte y la dependencia no ha respondido”, señaló.

Tlaquepaque intervendrá socavón en Los Altos; señala omisiones del SIAPA (Cortesía)

La alcaldesa realizó un recorrido en la zona afectada, ubicada en la calle Rayón, en su cruce con avenida Hidalgo y calle Severo Díaz, acompañada de personal de Protección Civil y Bomberos y de la Secretaría de Obras Públicas. En el sitio se confirmó un socavamiento que afecta la vialidad y banquetas de viviendas cercanas.

“Nosotros hemos presentado denuncias ante el Siapa, tanto penales como administrativas, por negligencia, por contaminación y por no atender situaciones que requieren intervención urgente, como esta. Mientras deciden responder, nosotros actuamos, porque representa un riesgo grave para las viviendas”, afirmó.

De acuerdo con la autoridad municipal, la obra tendrá una duración aproximada de tres meses, debido a la presencia de tubería de gas en la zona, lo que obliga a realizar los trabajos por etapas y con precaución.

La inspección técnica identificó daños en la infraestructura hidráulica y sanitaria. A una profundidad de entre cuatro y 4.5 metros se localizó un tramo colapsado del colector del Siapa, lo que, según el diagnóstico, habría provocado filtraciones y acumulación de agua, generando inestabilidad en el subsuelo.

Como parte del operativo, se revisaron viviendas en los números 35, 37 y 39, donde no se detectaron daños estructurales graves; no obstante, se emitieron recomendaciones preventivas a los habitantes.

Vecinos señalaron que los problemas en la red hidráulica habían sido reportados desde junio de 2025 sin solución definitiva.

Entre las acciones previstas destacan la sustitución de aproximadamente 200 metros lineales de colector, rehabilitación de tomas domiciliarias, limpieza y desazolve en viviendas, compactación del terreno, reparación de losas, revisión de banquetas e inspección con cámara especializada para detectar daños adicionales.

La autoridad municipal informó que se mantendrá monitoreo permanente en la zona durante el desarrollo de los trabajos.