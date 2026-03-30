Zapopan inaugura rehabilitación integral de avenida Valdepeñas

El Gobierno de Zapopan inauguró la rehabilitación integral de la avenida Valdepeñas, una obra estratégica que busca mejorar la movilidad, modernizar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona, particularmente en la colonia Villas Torremolinos.

Inauguración Av Valdepeñas

Con una inversión de 54.60 millones de pesos, el proyecto responde a una demanda ciudadana y forma parte de una visión de ciudad centrada en las personas, destacaron autoridades municipales durante el acto inaugural.

En representación del alcalde Juan José Frangie Saade, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, subrayó que la intervención no solo mejora la circulación vehicular, sino que también genera espacios dignos para la convivencia.

“Esta es una de las vialidades que más utilizamos y hoy no solo cuenta con mejores condiciones para la circulación vehicular, sino también con espacios dignos para las familias, como banquetas accesibles y un parque lineal”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, destacó que la obra incorpora infraestructura de fondo, como la renovación de redes hidráulicas, lo que permitirá mejorar los servicios y evitar fallas a futuro.

En tanto, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Ismael Jáuregui Castañeda, reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada con el municipio para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento.

Alcances de la obra

La intervención abarcó 700 metros de la avenida Valdepeñas e incluyó:

Construcción de 12,520 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico

Instalación de 1,400 metros de red de drenaje sanitario

Sustitución de 1,400 metros de línea de agua potable

Construcción de 530 metros de infraestructura pluvial

Renovación de 120 tomas y 120 descargas domiciliarias

Además, se incorporaron elementos de movilidad incluyente como banquetas accesibles, cruceros seguros, guarniciones, bolardos, señalética, alumbrado público, mobiliario urbano y acciones de forestación.

Inauguración Av Valdepeñas (Cortesía)

Mejora urbana con visión integral

La rehabilitación atiende una vialidad que presentaba deterioro en su superficie y limitaciones para la movilidad peatonal, por lo que su renovación representa una mejora directa en la seguridad vial, el flujo vehicular y la accesibilidad universal.

Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Zapopan en la zona, que incluye intervenciones en espacios públicos como el parque Torremolinos, la plaza principal de la colonia Altagracia, el parque lineal en avenida De la Mancha y la unidad deportiva Lomas de Zapopan.

Con este tipo de obras, el municipio busca consolidar una ciudad más ordenada, incluyente y orientada al bienestar de sus habitantes.