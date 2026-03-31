Amplía MiBici tiempo de uso en Semana Santa para facilitar llegada a parques urbanos

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Con el objetivo de promover la movilidad recreativa y sostenible durante la temporada vacacional, el sistema MiBici ampliará a 45 minutos el primer periodo de uso por viaje el jueves, viernes y sábado de Semana Santa. Esta medida permitirá a las y los usuarios realizar trayectos más largos sin costo adicional, favoreciendo el acceso a parques urbanos de la metrópoli tapatía.

Antonio Martín del Campo, administrador de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), explicó que la iniciativa busca fomentar el uso de la bicicleta como alternativa saludable y sustentable, además de invitar a la ciudadanía a redescubrir la ciudad a través de sus espacios públicos. Entre los puntos disponibles destacan estaciones cercanas a parques como Ávila Camacho, Revolución, Parque Rojo, Zuno y Parque de las Estrellas, entre otros.

Actualmente, MiBici cuenta con 22 mil usuarios activos y una red de 370 estaciones automatizadas, disponibles todos los días del año de 5:00 a 00:59 horas. El sistema ofrece suscripciones anual o temporales de uno, tres o siete días, y permite tomar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en otra distinta o en la misma. Los viajes menores a 30 minutos son gratuitos con suscripción, y durante los días señalados de Semana Santa se extenderán hasta 45 minutos sin cargo adicional.

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Las bicicletas están equipadas con luces LED automáticas, frenos de tambor y salpicaderas, lo que brinda mayor seguridad en los recorridos. El acceso se realiza mediante la tarjeta Mi Movilidad o la aplicación móvil Mi Bici. Se recomienda planear la ruta con anticipación, mantenerse hidratado, usar bloqueador solar y portar casco de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco impulsa alternativas de movilidad sostenible y promueve el uso activo del espacio público durante la temporada vacacional.