Lemus advirtió a diputados sobre conflictos en Bolaños si se aprobaba cambio de régimen político

En el municipio de Bolaños existe una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, a raíz de que el pasado jueves se aprobó en el Congreso de Jalisco, un cambio de régimen de gobierno por uno de usos y costumbres. Esto ha provocado ya el cierre de carreteras y el derribo de la escultura icónica del venado, lo que mantiene el clima de confrontación, que a decir del gobernador Pablo Lemus Navarro, les fue advertido a los legisladores pero lo ignoraron.

“Si ellos tomaron esa decisión, que vayan a dialogar entre las partes también, a explicarle a la ciudadanía de Bolaños por qué tomaron esa decisión. Los quiero ver allá, no encerraditos en el Poder Legislativo”, ironizó el mandatario estatal.

Aseguró que “tuvimos una plática con el Poder Legislativo para pedirles que no se tomara una decisión en estos momentos que pudiera ser imprudente para la situación política en Bolaños; no quisieron hacer caso, ahí están los problemas”.

“Mi posición fue, esperen, por favor, a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, no hubo forma de que entendieran, y, pues, lo que no vemos es presencia de diputados en Bolaños”, recalcó.

“Debieron de haber esperado a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, eso fue lo que debió de haber pasado, por respeto a Bolaños y a su gente”, añadió.

El gobernador dijo que instruyó a la Secretaría General de Gobierno para que esté en el municipio y procure el diálogo entre las partes en conflicto y se busque preservar la tranquilidad.

La medida que ahora mantiene el conflicto en la zona, cambió el régimen de elección municipal de los partidos tradicionales al sistema de usos y costumbres de la etnia señalada.