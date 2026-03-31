Más vigilancia y multas de $17 mil a $23 mil, por uso de razer, cuatrimotos y motocicletas en Áreas Naturales Protegidas

Habrá multas e incluso cárcel para infractores

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), anunció que fortalecerá la coordinación con los municipios para el cumplimiento de la prohibición de usar vehículos todoterreno motorizados, tipo razer, cuatrimotos y motocicletas para actividades recreativas dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como el Bosque de La Primavera

La dependencia señaló que tal medida responde a la correcta aplicación del Artículo 47 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se establece la prohibición de circulación de vehículos motorizados para actividades recreativas dentro de las ANP, en particular en zonas en donde “no están autorizadas en los programas de manejo”.

Tal norma fue aprobada por el Congreso de Jalisco mediante el Decreto 29868/LXIV/25, que fue publicado el 25 de noviembre de 2025 en el Periodico Oficial, indicó la SEMADET.

Para el cumplimiento de ese marco legas, se promoverá el trabajo conjunto con autoridades municipales para informar a la ciudadanía sobre los alcances de la reforma y las sanciones aplicables, con el fin de prevenir conductas que deterioren los ecosistemas.

La medida se debe a los impactos que generan los vehículos del tipo ya señalados en el medio ambiente como la compactación del suelo, erosión, afectación a la vegetación y la perturbación de la fauna silvestre, lo que daña el equilibrio ecológico de estos espacios.

Se dijo que las disposiciones se aplican en todas las ANP, parques y reservas federales, estatales y municipales, así como en zonas de preservación ecológica.

MULTAS DE HASTA $23 MIL Y 36 HORAS DE CÁRCEL A REINCIDENTES

Para quienes usen tales automotores en las zonas protegidas “se contemplan sanciones que van de 150 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a un rango aproximado de 17 mil 596.50 a 23 mil 462 pesos, con base en el valor vigente para 2026; además de 36 horas de cárcel a personas que hayan tenido reincidencias”, enfatizó la SEMADET.