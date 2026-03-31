Presenta Gobernador Pablo Lemus la vialidad Chulavista–El Cuervo en Tlajomulco

. Pablo Lemus presentó la vialidad de interconexión Chulavista–El Cuervo en Tlajomulco de Zúñiga.

Para fortalecer la conectividad y movilidad al sur del Área Metropolitana de Guadalajara, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la vialidad de interconexión Chulavista–El Cuervo en Tlajomulco de Zúñiga, considerada una obra histórica para el municipio. Con una extensión de aproximadamente 2 kilómetros, la nueva vía cuenta con cuatro carriles pavimentados en concreto hidráulico, pasos pluviales, drenaje, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, iluminación, ciclovía, arbolado, camellón central, señalamiento horizontal y vertical, además de un puente vehicular de 20.5 metros.

“Vamos a unir colonias como Chulavista, la zona del Chivabarrio, Lomas del Mirador, Santa Fe con la zona de El Cuervo y con la Línea 4 del transporte público; entonces, es una chulada de obra”, expresó el mandatario estatal. La inversión ascendió a 189.5 millones de pesos, ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con el objetivo de conectar diversas colonias y la Línea 4 del transporte público.

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David Zamora Bueno, titular de la SIOP, destacó que la infraestructura ya contempla drenaje sanitario y línea de agua potable, además de la ciclovía que reducirá tiempos de traslado hacia la Zona Valles. Añadió que está en proceso de licitación la ampliación de un kilómetro adicional para conectar directamente con Chulavista. Por su parte, el Presidente Municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, subrayó que esta obra beneficiará a una de las zonas con mayor densidad poblacional, al vincularla con la Línea 4 y servicios como la Clínica 180 del IMSS.

El Gobernador Lemus señaló que este proyecto se suma a otras acciones en Tlajomulco, como la Línea 5 del transporte público, la ampliación de la avenida El Zapote y el segundo ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara por Adolf Horn. “Así seguimos trabajando en Jalisco: transporte público, conectividad, movilidad, pero de primer mundo (...) Aquí hacemos obras de a deveras, obras que le sirvan a la gente, al estilo Jalisco”, afirmó. Con esta vialidad, se busca garantizar fluidez, accesibilidad y seguridad para los habitantes del municipio.