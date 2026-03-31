Semana de operativos en Guadalajara deja 148 detenidos y múltiples aseguramientos

Entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó la detención de 148 personas como resultado de diversos operativos implementados en la ciudad, además del aseguramiento de armas, droga y la recuperación de vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con el balance oficial, del total de detenidos, 111 fueron por faltas administrativas, 34 por delitos del fuero común —entre ellos cinco por robo a negocio, tres por daños a las cosas y uno por robo a casa habitación—, y tres por delitos del fuero federal.

Uno de los casos destacados ocurrió en la colonia Santa Tere, donde policías tapatíos detuvieron a Antonio “N”, de 33 años, tras una persecución. El sujeto presuntamente ingresó a un domicilio luego de dañar la chapa de la puerta con un desarmador para robar un reloj. La detención se logró luego de que ciclopolicías que patrullaban la zona acudieran al llamado de una mujer que reportó al individuo intentando forzar su puerta.

En otro hecho, como parte del Operativo Centro Histórico, oficiales del Grupo Libras capturaron a Octavio “N”, de 44 años, señalado por robar una tienda de conveniencia ubicada en Avenida Juárez y Pavo. El hombre habría sustraído efectivo, bebidas alcohólicas, encendedores y cajetillas de cigarros, con un valor aproximado de 8 mil pesos.

Asimismo, en la colonia Tetlán Río Verde, durante un operativo interinstitucional con la Guardia Nacional y la Defensa, fue detenido Luis Alberto “N”, quien portaba cerca de 100 gramos de vegetal con características de la marihuana, además de un revólver con dos cartuchos útiles.

Por otro lado, elementos del Grupo Lobos aseguraron a Ricardo “N”, de 45 años, señalado como presunto incendiario en la colonia La Penal. De acuerdo con el reporte, el hombre habría ingresado a una cochera para prender fuego a una motocicleta, la cual fue apagada por el propietario con un extintor. Tras su detención, le fueron encontrados un bote de combustible y cerillos; vecinos lo vinculan con otros incendios ocurridos en la zona desde noviembre pasado.

Durante este periodo, las autoridades también lograron recuperar 14 vehículos y cinco motocicletas, además de asegurar seis armas de fuego, 13 cartuchos, 19 gramos de droga sintética y 471 gramos de marihuana. En total, fueron detenidos 18 presuntos narcomenudistas.

Finalmente, la Unidad de Búsqueda de Personas, en coordinación con otras instancias, reportó la localización de 14 personas que se encontraban en calidad de no localizables, como parte de las acciones paralelas de seguridad en el municipio.